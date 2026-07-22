Segro da su respaldo a la última propuesta de adquisición de Prologis por 16.400 millones

El consejo de administración de Segro ha analizado "detenidamente" la última oferta lanzada por Prologis para adquirir la socimi británica por 14.000 millones de libras esterlinas (unos 16.400 millones de euros) y ha considerado que cumple las condiciones para recomendar a los accionistas su aceptación, en la que se trata de la cuarta propuesta de compra realizada por la compañía estadounidense especializada en gestión de activos logísticos.

"El consejo de administración de Segro ha concluido por unanimidad que las condiciones financieras de la cuarta propuesta son adecuadas para recomendarlas a los accionistas de Segro en caso de que Prologis anuncie su intención firme de realizar una oferta (...) en dichas condiciones financieras", señala una nota remitida a la Bolsa de Valores de Londres.

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Prologis ha mantenido conversaciones con Segro tras la publicación de las nuevas condiciones en las que se ha comprometido a establecer una cotización secundaria de las acciones de Prologis en la Bolsa de Londres en la fecha de finalización de la operación o antes, en caso de que Segro anuncie una oferta firme por su adquisición.

Igualmente, el consejo de administración de la socimi británica ha recalcado que con esta mejorada oferta los accionistas tendrán derecho a recibir y conservar ciertos dividendos permitidos sin que ello suponga una reducción en los términos de la transacción. Entre otros, el dividendo final de 2026, cifrado en 22,56 peniques (0,27 euros).

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De esta manera, el precio por acción de Segro en esta operación alcanzaría los 1.054,3 peniques (12,43 euros), añadiendo valor para los accionistas respecto a los 1.031,7 peniques (12,16 euros) por títulos anunciados por Prologis.

También han informado que los accionistas tendrán derecho a recibir el dividendo a cuenta de 2026 de hasta 10,14 peniques (0,12 euros) por acción de Segro.

La compañía estadounidense ha anunciado un canje de 0,0920 nuevas acciones de Prologis por cada acción de Segro, lo que incrementa en un 9,5% la propuesta inicial, y una "Alternativa Parcial en Efectivo" de hasta 3.500 millones de libras esterlinas (4.100 millones de euros) que representa el 25% de la contraprestación total.

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De esta manera, cada acción de Segro queda valorada en 1.031,7 peniques, con precio de cierre de 149,94 dólares y el tipo de cambio de este martes, representando una prima del 14% sobre el valor liquidativo ajustado de Segro de 905 peniques (10,61 euros) por acción a 30 de junio y del 39% sobre el precio de cierre de 742 peniques (8,73 euros) del día previo a la presentación de la primera oferta, el 23 de junio.

En base al análisis de la oferta, el consejo de administración de la socimi británica ha solicitado una prórroga del plazo para que Prologis presente una propuesta en firma, ya que finalizaba este mismo miércoles.

Prologis ha presentado este miércoles una nueva oferta por Segro en la que ha calificado con su "última y mejor" propuesta para el consejo de administración de Segro, en un último intento por completar la transacción tras el rechazo de tres ofertas previas. "La mejor y última propuesta es definitiva y no se incrementará", han aseverado desde la empresa estadounidense.

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Segro ha rechazado las anteriores tres propuestas realizadas por la firma norteamericana, siendo la primera de ellas anunciada el 24 de junio, aunque recientemente ya abrió la puerta a dialogar con Prologis en caso de que presentara "una propuesta mejorada que refleje mejor el valor de las prometedoras perspectivas de Segro".