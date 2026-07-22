Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9: tus compañeros de salud en la muñeca PR Newswire CIUDAD DE MÉXICO, 22 de julio de 2026 Conocimiento más profundo, seguimiento más preciso y comodidad duradera ayudan a los usuarios a convertir los datos diarios en orientación práctica CIUDAD DE MÉXICO, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció hoy los nuevos modelos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9[1], con lo que da un paso a una nueva era de salud sin esfuerzo, donde los usuarios pueden acceder a datos profundos y significativos sobre su bienestar simplemente con llevar puestos estos dispositivos. Para ofrecer una funcionalidad continua, Samsung presenta potentes innovaciones que maximizan la comodidad a la vez que mejoran el rendimiento con la batería de mayor capacidad y la pantalla más brillante hasta la fecha de Galaxy Watch, además de la plataformaSnapdragon Wear® Elite[2]. Actuando como la puerta de entrada definitiva a la inteligencia de bienestar impulsada por IA, esta innovadora línea premium transforma datos biométricos complejos en una guía personalizada y práctica en todo el espectro de la salud del usuario.

"Samsung está comprometida a ayudar a las personas a vivir mejor, buscamos que el cambio de la medicina reactiva a la preventiva sea una experiencia tan fácil como inevitable. Al integrar los dispositivos cotidianos con nuestra presencia global, estamos creando una experiencia de salud profundamente conectada", dijo TM Roh, director ejecutivo, presidente y jefe de la división de Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. "Los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 representan un gran avance en la visión de Samsung sobre la salud. Al monitorear continuamente los datos de salud desde la muñeca, estos nuevos smartwatches actúan como un atento compañero de salud, al convertir los signos vitales diarios en información proactiva y práctica, y proporcionando alertas oportunas." Galaxy Watch Ultra2: impulsando metas y permitiendo un rendimiento óptimo gracias a un hardware sin igual y un seguimiento deportivo especializado Galaxy Watch Ultra2 representa lo mejor de Samsung en cuanto a potencia y tecnología avanzada en un Galaxy Watch. Está diseñado para aventuras extremas al aire libre y para quienes buscan un alto rendimiento y que demandan desempeño duradero, fiabilidad, resistencia, precisión en el seguimiento y monitoreo continuo de la salud en condiciones extremas. Los modos de seguimiento específicos de Galaxy Watch Ultra2 para deportes al aire libre ayudan a los usuarios a superar sus límites de forma segura y a alcanzar su máximo rendimiento. La función Trail Run[3] registra detalles de elevación, progreso en ascensos e impacto del terreno, para que los usuarios puedan controlar mejor su ritmo y reducir el riesgo de lesiones al correr. También ofrece orientación de hidratación en tiempo real a través de Nutrition Alert (Alerta de Nutrición)[4], una nueva función que se suma a la ya existente Sweat Loss (Pérdida de Sudor). Al estimar la pérdida de sudor en relación con el peso corporal, brinda orientación sobre cuándo y cuánto hidratarse, para que los usuarios alcancen sus objetivos de carrera. Galaxy Watch Ultra2 también es compatible con el buceo profesional. Con clasificación IP69K, resistencia 10 ATM y certificación EN13319[5], no solo es resistente al polvo y al agua, sino que además está listo para bucear. En el momento en que el usuario entra en el agua, puede registrar automáticamente datos de buceo en tiempo real, como profundidad, tiempo y temperatura del agua, directamente desde su muñeca.[6] Además, los usuarios pueden acceder a funciones avanzadas de buceo, como el seguimiento de la velocidad de ascenso/descenso y los límites de seguridad para las inmersiones, mediante la aplicación exclusiva Ultra2 Diving, que se espera esté disponible a finales de este año. Desarrollado con Mares[7], la marca líder mundial en equipos de buceo, estas funciones mejoran significativamente las capacidades de buceo del reloj. Para ofrecer estas funciones de salud deportiva de nivel profesional, Galaxy Watch Ultra2 está diseñado con un rendimiento de hardware sin precedentes. Está equipado con una enorme batería de 800 mAh, lo que supone un aumento del 35% en la capacidad en comparación con el modelo Ultra anterior. Impulsado por la plataformaSnapdragon WearElite, establece un nuevo referente en potencia, velocidad y seguimiento GPS de alta precisión para la línea Ultra. La pantalla ampliada proporciona al primer smartwatch del mundo 5.000 nits de brillo[8], lo que permite una visibilidad nítida incluso bajo luz solar intensa. Galaxy Watch Ultra2 conserva su cuerpo de titanio resistente a los golpes para garantizar una durabilidad robusta, al tiempo que introduce mayor comodidad y estabilidad para un espectro más amplio y diverso de usuarios. A pesar de una batería significativamente más grande, Galaxy Watch Ultra2 tiene un diseño innovador y más delgado[9], el cual se adapta perfectamente tanto a actividades deportivas y al aire libre como al uso cotidiano. La avanzada ingeniería interna reduce significativamente el grosor del dispositivo en un 12% en comparación con la generación anterior. Gracias a sus correas más ligeras y suaves que reducen el peso, Galaxy Watch Ultra2 se puede usar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para tener un seguimiento de datos biométricos de alta precisión y una comodidad excepcional. Galaxy Watch9: bienestar diario con comodidad durante todo el día y una batería de larga duración Galaxy Watch9 es el compañero de salud diario definitivo, diseñado para usuarios preocupados por su bienestar que desean crear hábitos más saludables a través de un seguimiento sencillo y continuo de la actividad física y el sueño. Este versátil reloj convierte los biomarcadores personales en información útil sobre la salud, lo que permite gestionar fácilmente las rutinas diarias con solo llevarlo puesto. Para maximizar su papel como compañero de salud, Galaxy Watch9 cuenta con un potente hardware y un diseño increíblemente cómodo. Presenta un cuerpo de aluminio ligero peroduradero que conserva la característica silueta acolchada de Galaxy Watch, refinada específicamente para un ajuste más cómodo y natural en la muñeca. Gracias a su amplia variedad de correas intercambiables de textura suave, Galaxy Watch9 ayuda a garantizar una comodidad inigualable durante todo el día, lo que permite el uso continuo —las 24 horas del día, los 7 días de la semana— necesario para recopilar datos de salud precisos y consistentes. Esta excepcional comodidad de uso se debe a innovaciones internas de última generación. La nueva plataforma Snapdragon Wear Elite proporciona a Galaxy Watch9 un enorme impulso en velocidad y eficiencia para un monitoreo de la salud fluido y sin interrupciones. Su eficiente batería de 390 mAh[10] ofrece un seguimiento confiable las 24 horas del día, de día y de noche. Además, una brillante pantalla de 3,000 nits ofrece una legibilidad sin esfuerzo y una visibilidad nítida en cualquier condición de iluminación, lo que facilita a los usuarios consultar su estado de salud de un vistazo. Salud impulsada por IA: información integral y práctica sobre salud El núcleo de los modelos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 lo constituyen las funciones de salud con inteligencia artificial de Samsung. El sensor BioActive de Galaxy Watch captura datos biométricos continuos sobre los hábitos de vida del usuario para desarrollar un conocimiento profundo de su salud. Galaxy Watch traduce estos complejos datos biométricos en recomendaciones sencillas y proactivas, lo que ayuda a los usuarios a comprender lo que está ocurriendo en su cuerpo y qué hacer a continuación. Las nuevas funcionalidades, disponibles tanto en Galaxy Watch Ultra2 como en Galaxy Watch9, impulsan la visión de Samsung sobre la atención preventiva al combinar datos cotidianos con años de rigurosa investigación clínica, llevada a cabo junto a universidades e instituciones médicas de renombre mundial. Partiendo de esta base, Galaxy Watch está diseñado para ofrecer una guía de salud más precisa y útil en pilares clave como el sueño, la actividad física, la salud cardiovascular y la recuperación:· Función Sleep Apnea (Apnea del Sueño)[11]: respaldada por una nueva autorización de la FDA y algoritmos de IA, ofrece información más detallada sobre las interrupciones respiratorias durante el sueño. · Vitals[12] (Signos Vitales): monitorea de forma proactiva el estado de salud personal del usuario durante el sueño y proporciona alertas sin interrupciones ante desviaciones significativas. · Heart Health Score[13] (Puntuación de Salud Cardíaca): ofrece una comprensión sencilla del bienestar cardiovascular a través de una puntuación simple y práctica, junto con recomendaciones personalizadas sobre estilo de vida. · Daily Cardio Load[14] (Carga cardiovascular diaria): optimiza el entrenamiento mediante una guía personalizada sobre el volumen de ejercicio y las necesidades estimadas de recuperación. · Fitness Index[15] (Índice de aptitud física): ofrece una visión integral de la condición física con objetivos personalizados para mejorar el rendimiento diario. · Hearing (Audición)[16]: protege la salud auditiva a largo plazo con alertas sobre niveles de ruido peligrosos e informes detallados. Gracias a estas funciones, los usuarios pueden acceder a información inteligente y personalizada que les permite gestionar sin problemas su camino hacia el bienestar a largo plazo y alcanzar sus objetivos. Colecciones de correas diseñadas para cada estilo de vida Un smartwatch debe ser tan único como su usuario, y tanto Galaxy Watch Ultra2 como Galaxy Watch9 ofrecen una amplia gama de opciones de correas para adaptarse a cada estilo de vida. Dado que el rendimiento de élite exige el equipo adecuado para cada momento, Samsung ofrece una colección especializada de correas Ultra. Ya sea que los usuarios estén enfrentando terrenos difíciles, buceando en profundidad o asistiendo a una reunión de negocios, tienen la versatilidad de elegir la correa perfecta adaptada a su propósito y entorno específicos, lo que garantiza una funcionalidad óptima sin dejar de lado el estilo. Los usuarios tienen las siguientes opciones para elegir:· Marine: correa de silicona aún más ligera y transpirable, diseñada para aventuras de todo el día y condiciones extremas. · PeakForm: correa de material híbrido que ofrece un acabado de primera calidad, optimizado tanto para la elegancia como para el rendimiento deportivo. · Trail: correa de tela clásica que ofrece mayor transpirabilidad y un ajuste superior para una comodidad duradera, incluso durante actividades al aire libre exigentes como correr. Diseñada pensando en la máxima expresión personal, la nueva y amplia colección de correas de Watch9 permite a los usuarios mostrar su estilo personal y personalizar su aspecto. Con materiales innovadores y una vibrante gama de colores, estas correas maximizan la comodidad en diferentes actividades, desde entrenamientos intensos hasta tus rutinas diarias:· Sports: un modelo más delgado y suave para todo tipo de usos, que ofrece la máxima comodidad y una transición sin esfuerzo entre los entrenamientos y la vida cotidiana. · Misty: fabricada con silicona suave de primera calidad que se ajusta de forma segura a la muñeca para un ajuste estable y sin rebotes. Con sus sutiles y suaves colores de dos tonos, ofrece un aspecto sofisticado que complementa a la perfección el estilo cotidiano del usuario. · Fabric: una correa ligera y transpirable para uso diario que ofrece la máxima comodidad, incluso durante el sueño. Samsung Care+: acceso rápido a diagnósticos y más Para ofrecer a los usuarios mayor tranquilidad con su nuevo dispositivo, Samsung Care+[17] ofrece protección integral que incluye reparaciones rápidas por daños accidentales, extensión de garantía y soporte técnico certificado tanto en el país como en el extranjero, lo que facilita mantenerse cubierto dondequiera que la vida los lleve. Además, los usuarios de Galaxy Watch pueden gestionar su plan Samsung Care+ desde el menú de Garantía y atención disponible en los smartphones Galaxy con One UI 9. Se trata de un nuevo centro de configuración que ofrece a los usuarios acceso rápido a información sobre la garantía, autodiagnósticos, solicitudes de reparación, asistencia remota y servicios Samsung Care+, todo ello desde su celular. Los modelos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 también incluyen beneficios exclusivos de prueba por suscripción:· Prueba gratuita de Strava por 60 días[18]: los usuarios pueden comenzar a entrenar con la comunidad más activa del mundo, donde 195 millones de personas activas en 185 países registran cada esfuerzo y se apoyan mutuamente. Strava va más allá del entrenamiento: los usuarios pueden conectar con su comunidad y descubrir nuevas rutas para correr registrando sus entrenamientos directamente en su reloj y luego abriendo la app de Strava en su celular. Para activar una prueba gratuita, los usuarios pueden abrir la aplicación móvil de Strava, ir a Configuración y pulsar la oferta de Samsung. · Prueba gratuita de iFIT por 2 meses[19]: los usuarios pueden explorar destinos globales con entrenadores iFIT de élite y registrar sus entrenamientos directamente desde el reloj. Para activar una prueba gratuita, los usuarios pueden abrir la aplicación Samsung Health en su celular y pulsar Promoción en el menú de Ajustes. Disponibilidad[20] Junto con la nueva serie Galaxy Z, Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 amplían el ecosistema de IA de Samsung con experiencias de compañero inteligente en todos los formatos: desde la muñeca hasta el bolsillo y el hogar. Galaxy Watch Ultra2 estará disponible en un tamaño de 47 mm, mientras que Galaxy Watch9 estará disponible en dos tamaños: 40 mm y 44 mm. Los usuarios de Galaxy Watch Ultra2 podrán elegir entre Plata Titanio o Gris Titanio. Mientras tanto, el modelo Galaxy Watch9 de 40 mm estará disponible en color Crema y Grafito, mientras que Galaxy Watch9 de 44 mm estará disponible en color Grafito y Plata. Para obtener más información sobre Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, visita:Newsroom o Samsung.com. Especificaciones Galaxy Watch Ultra2 Galaxy Watch9 Color 47mm: Titanium Silver, Titanium Gray 44mm: Graphite, Silver * Los colores disponibles pueden variar según el mercado, el operador o el minorista. 40mm: Graphite, Cream Dimensiones 47mm: 47.4 x 47.1 x 10.7mm (61.5g) 44mm: 46.0 x 43.7 x 8.6 mm (34.0 g) y Peso 40mm: 42.7 x 40.4 x 8.6 mm (31.5 g) Pantalla Cristal de zafiro Cristal de zafiro

PUBLICIDAD

- 47mm: Pantalla Super AMOLED de 1.52 pulgadas (38.5 mm), 498x498, Full Color Always On, hasta 5,000 nits - 44mm: 1.47 pulgadas (480x480)

- 40mm: 1.34 pulgadas (438x438)

Pantalla Super AMOLED, Full Color Always On, hasta 3,000 nits Procesador Qualcomm SDW6100 (Penta-Core, 3nm) Memoria y Almacenamiento Memoria 2GB + Almacenamiento 64GB Memoria 2GB + Almacenamiento 32GB Batería 800mAh - 44mm : 445mAh

40mm: 390mAh Carga Carga rápida de alta frecuencia Carga rápida

(Carga inalámbrica basada en WPC) (Carga inalámbrica basada en WPC) SO Wear OS con tecnología Samsung (Wear OS 7) UI One UI 9 Watch Sensores Sensor Samsung BioActive (Sensor óptico bioseñal + Señal cardíaca eléctrica + Análisis de impedancia bioeléctrica), Sensor de temperatura, Acelerómetro, Barómetro, Sensor giroscópico, Sensor geomagnético, Sensor de luz Conectividad LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2.4GHz+5GHz, NFC, GPS de doble frecuencia L1+L5 Durabilidad y 10ATM+ / IP69K / MIL-STD-810H /EN13319 5ATM + / IP68 / MIL-STD-810H Resistencia al agua Compatibilidad Android 13.0 o superior y con más de 1.5 GB de memoria

PUBLICIDAD

* La activación del dispositivo sólo está disponible tras conectarlo a un smartphone compatible con Google Mobile Services. Los dispositivos compatibles pueden variar según el mercado, el operador o la marca del dispositivo.

[1] La disponibilidad y las funciones pueden variar según el mercado, el modelo y el teléfono inteligente al que esté vinculado. Todas las funciones, características, especificaciones y demás información sobre el producto proporcionada en este documento, incluidas, entre otras, las ventajas, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto, están sujetas a cambios sin previo aviso. [2] Los productos de la marca Snapdragon y Snapdragon Wear Elite Platform son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Snapdragon es una marca comercial o registrada de Qualcomm Incorporated. [3] Trail Run está disponible en teléfonos Android (Android 13 o superior) y requiere la aplicación Samsung Health (v7.0 o superior). Es necesario iniciar sesión en la cuenta Samsung. Servicio disponible únicamente con Galaxy Watch Ultra2. [4] Para activar Nutrition Alert, el usuario debe ir a la configuración de ejercicio y habilitar la función Nutrition. Hay que tener en cuenta queNutrition Alert solo está disponible para determinadas actividades específicas. [5] Galaxy Watch Ultra2 tiene una resistencia al agua de 100 metros según la norma ISO22810. La prueba se realizó en agua con un 5% de agua salada y 4 ppm de agua clorada. Galaxy Watch Ultra2 también es resistente al agua con clasificación IPX8 según condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en agua dulce de hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos, y clasificación IPX9K según condiciones de prueba de laboratorio para resistencia al agua contra chorros de agua a alta presión. Galaxy Watch Ultra2 ha obtenido la certificación EN13319, un estándar aplicable a instrumentos que miden la profundidad del agua mediante la presión ambiental, utilizados por buceadores, así como el tiempo de inmersión en determinadas condiciones. La resistencia al agua no es una condición permanente y puede disminuir con el tiempo. Si el dispositivo ha estado expuesto al agua de mar, el usuario debe enjuagarlo con agua dulce y secarlo después de su uso. Consulta el manual del usuario para obtener más información, incluidas las instrucciones de cuidado y uso. Galaxy Watch Ultra2 es resistente al polvo con una calificación IP6X según las condiciones de prueba de laboratorio realizadas por un tercero: Se soplaron 2 kg de polvo de talco (diámetro máximo de 0,05 mm) por metro cúbico en una cámara de prueba que alojaba el dispositivo (la presión del aire dentro del dispositivo se mantuvo por debajo del aire circundante) durante 2 horas. La resistencia al polvo puede variar según las condiciones de uso reales. Galaxy Watch Ultra2 ha obtenido la certificación MIL-STD-810H, que incluye pruebas de temperatura alta y baja, altitud, humedad, inmersión, niebla salina, polvo, vibración, caídas, entre otras. MIL-STD-810H es un estándar de pruebas diseñado por el ejército de los Estados Unidos para evaluar con precisión los límites de los dispositivos. El uso en condiciones reales puede variar según las condiciones ambientales específicas utilizadas en las pruebas. No se garantizan condiciones extremas. Galaxy Watch Ultra2 resiste temperaturas que oscilan entre -20 °C y 55 °C mientras se usa en la muñeca, según los resultados de las pruebas de laboratorio internas realizadas por Samsung. El rendimiento real puede variar según el entorno donde se utilice. En temperaturas muy altas o bajas, la carga puede bloquearse, ciertas funciones pueden finalizar automáticamente o no estar disponibles, o el reloj puede apagarse automáticamente por seguridad. Además, el rendimiento de la batería puede verse afectado negativamente en bajas temperaturas. [6] Para utilizar estas funciones, es necesario activarlas desde el reloj (Ajustes > Funciones avanzadas > Inicio automático al bucear > Profundidad "Activada"). [7] A partir de finales de este año, estas funciones de buceo desarrolladas con Mares estarán disponibles de forma exclusiva en Galaxy Watch Ultra2 durante los próximos dos años entre los relojes inteligentes con Wear OS. [8] Basado en un estudio de mercado de relojes inteligentes lanzados a nivel mundial hasta junio de 2026. Los 5.000 nits indican el brillo máximo puntual alcanzable con alta iluminación ambiental; el brillo en toda la pantalla podría ser inferior. El brillo real está sujeto a variaciones o limitaciones según factores ambientales, la temperatura del dispositivo y las condiciones de uso. [9] Comparado con la serie Galaxy Watch Ultra anterior. [10] Galaxy Watch9 40 mm. [11] Requiere un smartphone Galaxy con Android 12 o superior. No utilices esta función si estás embarazada o si te han diagnosticado previamente apnea del sueño. Sólo para usuarios mayores de 18 años. Diseñado para detectar signos de apnea del sueño de moderada a grave durante un período de 2 noches. No sustituye el diagnóstico ni el tratamiento realizado por un profesional de la salud. La función Apnea del Sueño actualmente está disponible solo en países seleccionados. La función requiere al menos 2 días de datos de sueño en un lapso de 10 días (los 2 días no necesariamente tienen que ser consecutivos, pero se deben registrar dentro de esos 10 días). No está diseñado para ser utilizado en la detección, diagnóstico o tratamiento de cualquier afección médica. La detección del riesgo de apnea del sueño es solo para referencia personal. Consultar a un médico profesional. Para detectar signos de apnea del sueño, se requiere un Galaxy Watch (Galaxy Watch Ultra, Watch7 y las series Galaxy Watch lanzadas posteriormente con Wear OS 7.0) y un smartphone Galaxy con sistema operativo Android 12 o superior. [12] No está diseñado para ser utilizado en el diagnóstico o tratamiento de cualquier afección médica. Si tienes algún problema de salud, consulta con un profesional de la salud. Vitals requiere datos de sueño de al menos 7 noches. Vitals está disponible en teléfonos Android (Android 11 o superior) y requiere la aplicación Samsung Health (v7.0 o superior). Es necesario iniciar sesión en la cuenta Samsung. Para usar Vitals, es necesario usar Galaxy Watch o Galaxy Ring mientras duermes. [13] Disponible en el próximo Galaxy Watch con One UI 9. Requiere un teléfono Samsung Galaxy compatible, la aplicación Samsung Health v7.0 y una cuenta de Samsung. Requiere configuración inicial llevando puesto el reloj durante 24 horas (incluyendo cuando se está despierto y dormido). Las funciones del software Heart Health Score no están destinadas para su uso en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones, o en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades. [14] Daily Cardio Load está disponible en teléfonos Android (Android 10 o superior) y requiere la aplicación Samsung Health (v7.0 o superior). Es necesario iniciar sesión en la cuenta Samsung. Servicio disponible únicamente con Galaxy Watch7 o superior y One UI 9 Watch o superior. Para utilizar esta función, se requieren al menos 7 días de registros de actividad, mientras que se recomiendan 28 días de uso continuo para una precisión óptima. Ten en cuenta que los valores pueden aumentar en situaciones cotidianas en las que se eleva la frecuencia cardíaca, como durante momentos de tensión, ansiedad o estrés. [15] Fitness index está disponible en teléfonos Android (Android 10 o superior) y requiere la aplicación Samsung Health (v7.0 o superior). Es necesario iniciar sesión en la cuenta Samsung. Servicio disponible únicamente con Galaxy Watch7 o superior y One UI 9 Watch o superior. Para utilizar estas funciones, se requiere al menos una medición de BIA y otra de VO2 máx, junto con dos días de registros de actividad y datos de conteo de pasos. [16] Para utilizar esta función, debe activarse desde el reloj (Samsung Health > Audición > Ajustes > Monitoreo de sonido "Activado"). [17] Se aplican términos y condiciones. La cobertura, tipo de servicio y detalles de promoción de Samsung Care+ pueden variar según el país/región y pueden aplicarse deducibles (cuota de servicio). Para poder beneficiarse de la promoción Samsung Care+, puede ser necesario registrarse. Para obtener información detallada sobre Samsung Care+, visita https://www.samsung.com/samsung-care-plus/. Atención en el país y en el extranjero: cuando necesites servicios de Samsung Care+ durante tu viaje, comunícate previamente con el centro de atención al cliente local del país o región que estés visitando para confirmar la disponibilidad de Samsung Care+. [18] La promoción de prueba gratuita de 60 días de suscripción a Strava está disponible en todo el mundo, excepto en Bielorrusia, China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria, partes sancionadas de Ucrania y Corea del Sur. [19] La promoción de prueba gratuita de 2 meses de suscripción a iFIT está disponible solo en los siguientes 23 mercados: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Alemania, India, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Portugal, Singapur, Sudáfrica, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. [20] La disponibilidad del modelo y del color puede variar en función del mercado o la región. View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/samsung-galaxy-watch-ultra2-y-watch9-tus-companeros-de-salud-en-la-muneca-302832415.html FUENTE Samsung Mexico

PUBLICIDAD