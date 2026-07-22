La actriz Carolina Yuste y el futbolista Héctor Bellerín, nueva pareja sorpresa

Nueva pareja sorpresa en el panorama 'celeb' de nuestro país, ya que como ha revelado este miércoles en exclusiva la revista Semana con unas imágenes besándose apasionadamente que no dejan lugar a dudas, la actriz Carolina Yuste y el futbolista del Betis Héctor Bellerín están viviendo una discreta historia de amor que han conseguido mantener lejos del foco mediático hasta ahora.

Siempre discretos con su vida sentimental, la protagonista de 'Carmen y Lola' y el jugador español -que no fue convocado por Luis de la Fuente en el Mundial que ha ganado la Selección Española por segunda vez en su historia tras una impecable final contra Argentina- han sido sorprendidos disfrutando de un plan romántico en un parque que terminó con ambos fundiéndose en un beso que refleja lo enamoradísimos que están y que no se ocultan.

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Y es que tal y como ha publicado 'Vanitatis', y a pesar de que su relación no ha salido a la luz hasta este verano, Carolina y Héctor están juntos desde hace aproximadamente un año y, además de compartir imágenes similares en las mismas fechas en sus respectivos perfiles de Instagram y hacerse diferentes guiños que habían pasado desapercibidos para sus seguidores -el lateral de Badalona publicó una imagen del libro que ha escrito la actriz, 'Toda mi violencia es tuya'- han sido varias las ocasiones en las que, cuando sus compromisos profesionales se lo han permitido, la extremeña ha acudido a ver los partidos de su novio en el estadio Benito Villamarín junto a la familia de Bellerín, con la que tiene una maravillosa relación.

Por el momento, y tras salir a la luz su noviazgo, la pareja no se ha pronunciado, apostando por mantener la misma discreción con la que han llevado hasta ahora su historia de amor.