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Infografías del miércoles 22 de julio de 2026

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IRÁN GUERRA - El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudí que permitiría a este país desarrollar un programa nuclear civil y que le abriría potencialmente la puerta al enriquecimiento de uranio.

R.UNIDO INFLACIÓN - La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de la inflación británica correspondiente al mes de junio.

CICLISMO TOUR - Previa de la etapa 18, entre Voiron y Orcières-Merlette. EFE

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