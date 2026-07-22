Infografías del miércoles 22 de julio de 2026

IRÁN GUERRA - El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudí que permitiría a este país desarrollar un programa nuclear civil y que le abriría potencialmente la puerta al enriquecimiento de uranio.

R.UNIDO INFLACIÓN - La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de la inflación británica correspondiente al mes de junio.

CICLISMO TOUR - Previa de la etapa 18, entre Voiron y Orcières-Merlette. EFE

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com