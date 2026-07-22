Agencias

El rapero puertorriqueño PJ Sin Suela cumple "un sueño" de escribir un libro con su madre

Guardar
Google icon

San Juan, 22 jul (EFE).- El rapero y médico puertorriqueño PJ Sin Suela anunció este miércoles la publicación del libro 'El Cofre Mágico de Abuela Fefa', que escribió junto a su madre, la escritora Frances Bragan Valldejuly, "un sueño" hecho realidad.

"Escribir un libro con mi madre siempre ha sido un sueño y ahora por fin se cumplió", sostuvo Pedro Juan Vázquez, nombre de pila del exponente, en un comunicado.

"Poder plantar semillas de conocimiento e interés en la juventud de Puerto Rico siempre va a ser algo que me emociona. Este cuento infantil refuerza la importancia de jugar con la lectura y con la imaginación. Espero que sea un impulso para que conecten maestros, abuelos, madres y tías con sus pequeños", destacó.

PUBLICIDAD

El libro trata sobre la curiosidad, la imaginación y el poder de la lectura, según se explicó en la nota.

Igualmente, destaca que es perfecto para padres, maestras y cuidadores que quieren inspirar a sus hijos a usar la imaginación y que se enamoren de leer.

"No me cabe duda que la lectura es el mejor pasatiempo a cualquier edad. A través de los libros, aprendemos a usar nuestra imaginación, a visitar sitios que tal vez nunca conoceremos y sobre todo a desarrollar nuestra imaginación. El que lee nunca se aburre y siempre aprende algo nuevo", dijo, por su parte, Bragan Valldejuly.

PUBLICIDAD

"La importancia de la lectura es el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos", enfatizó la también autora de los libros 'El Ponqué de Abuela Fefa', 'El Satito Borikén', 'El Dedito de Kiki' y 'El Monstruo Marino del Caribe', entre otros.

Como parte del lanzamiento, se llevarán a cabo dos presentaciones oficiales. La primera será el 1 de agosto en la Fundación Luis Muñoz Marín, en Trujillo Alto, y el 8 de agosto en Plaza del Caribe, en Ponce.

El libro ya puede adquirirse en preventa a través de www.pjsinsuela.com y estará disponible a partir del 28 de julio. EFE

Últimas Noticias

Aceites de Oliva de España invierte 22 millones en la promoción del aceite en Estados Unidos

Aceites de Oliva de España invierte 22 millones en la promoción del aceite en Estados Unidos

Al menos 40 personas secuestradas, incluidos niños, por bandidos en el noroeste de Nigeria

Infobae

Más de 200.000 jóvenes nacidos en 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en su primer mes

Más de 200.000 jóvenes nacidos en 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en su primer mes

Arrestado dos semanas un periodista opositor georgiano por insultar a autoridades en redes

Infobae

Feijóo expresa su "solidaridad" con los afectados por los incendios

Feijóo expresa su "solidaridad" con los afectados por los incendios