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Bolivia espera que el FMI valide su plan de recuperación económica y dé recursos al país

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La Paz, 22 jul (EFE).- El Gobierno de Bolivia espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) valide el plan económico que viene aplicando con medidas como el tipo de cambio flexible tras 15 años de un régimen fijo, para acceder a recursos de ese organismo que apoyen a la recuperación del país, dijo en una entrevista con EFE el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

"Hemos venido tomando medidas que han sido aplaudidas por el Fondo, en gran medida, porque forman parte de un plan y de un programa (...) que está pensado para los próximos 3 o 4 años", señaló Espinoza.

"¿Qué trae el FMI a Bolivia, además de los recursos en este escenario? Primero yo diría la validación de nuestro plan", aseguró.

Entre esas medidas, destacó el retiro en diciembre pasado de la subvención de los combustibles que rigió por más de dos décadas, la reducción del gasto público y del "costo de la formalidad", la eliminación "completamente" de la financiación monetaria del déficit fiscal y el ordenamiento del mercado cambiario.EFE

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