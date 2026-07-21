Un sismo de magnitud 5 se siente en la costa norte de Perú, sin reportes de daños

Lima, 21 jul (EFE).- Un sismo de magnitud 5 se sintió a las 12.42 horas (17.42 GMT) de este martes en la ciudad costera de Chimbote, en el norte de Perú, sin que hasta el momento fuentes oficiales hayan reportado daños personales o materiales.

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en el océano Pacífico, a 162 kilómetros de Chimbote, una ciudad costera de la región de Áncash, ubicada a unos 420 kilómetros de Lima.

Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo tuvo una profundidad de 28 kilómetros y fue percibido en Chimbote con una intensidad moderada, equivalente a IV en la escala de Mercalli.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú agregó que el temblor no generó una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Perú está ubicado en una zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El sábado pasado, un sismo de magnitud 5.1, con un réplica de 3,7 que se sintió tan solo 17 minutos después, dejó cinco muertos, decenas de heridos, cientos de damnificados y numerosos daños materiales en la provincia de Chupaca, en la región centro andina de Junín. EFE

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