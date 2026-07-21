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Transporte de petróleo por oleoducto ecuatoriano SOTE subió 11,7 % en primer semestre

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Quito, 21 jul (EFE).- El transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) aumentó al 11,7 % durante el primer semestre de 2026, informó este martes la empresa pública Petroecuador, al anotar que en ese lapso transportó 54,6 millones de barriles de petróleo por ese medio.

Esta infraestructura estratégica moviliza la producción proveniente de los campos petroleros de la Amazonía ecuatoriana y garantiza la continuidad de las operaciones hidrocarburíferas del país, recordó en un comunicado.

Al 30 de junio de 2026, el volumen transportado por el SOTE alcanzó 54.698.710 de barriles, mientras que en el mismo período de 2025 se movilizaron 46.517.393 barriles, detalló.

Este incremento de 8,2 millones de barriles evidencia la importancia de esta infraestructura para sostener la producción nacional y garantizar el transporte seguro del crudo hacia los centros de almacenamiento, refinación y exportación.

Desde junio de 1972, año en el que empezó a operar el SOTE, ha sido un pilar fundamental para el desarrollo energético nacional. Tiene una capacidad de transporte de 355.000 barriles por día proveniente de 15 bloques operados por Petroecuador y de 13 bloques administrados por compañías privadas en la Amazonía ecuatoriana.

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El ingreso por las ventas de petróleo es uno de los principales rubos que alimentan el Presupuesto General del Estado. EFE

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