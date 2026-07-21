Netflix introduce interpretaciones en lengua de signos en más de 70 títulos familiares con SignUp Media

Netflix se ha aliado con SignUp Media para ofrecer interpretaciones en lengua de signos en más de 70 títulos de su catálogo de contenidos infantil y familiar, entre los que se incluyen la película 'Pinocho', de Guillermo del Toro, 'Pokémon Horizons' y 'CoComelon'.

La interpretación en lengua de signos americano (ASL, por sus siglas en inglés) ha iniciado este lunes su despliegue dentro del catálogo de Netflix para que sus programas familiares sean más accesibles, como informan en IndieWire y recoge Europa Press.

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Esta adición forma parte del acuerdo que Netflix ha firmado con SignUp Media, un proveedor de interpretaciones en lengua de signos en línea para películas y series que funciona como extensión a través del navegador Google Chrome.

Las interpretaciones aparecerán de forma automática si se tiene la extensión habilitada al detectar un programa compatible, y se mostrará en una ventana aparte, que puede redimensionarse o moverse para ajustarla a las necesidades de cada persona.

La extensión SignUp Media introducirá las interpretaciones ASL en 73 títulos, tanto de contenidos originales de Netflix como de franquicias, entre los que se encuentran 'Pinocho', de Guillermo del Toro, 'Stranger Things: Tales From '85', 'Pokémon Horizons', 'The Mitchells vs. The Machines' y 'CoComelon'.

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