Mikel Merino: "Ni en mis mejores sueños pensaba ser el representante de Navarra de esta manera"

El futbolista pamplonés Mikel Merino, flamante campeón del mundo con la selección española, ha afirmado que "ni" en sus "mejores sueños podía haber pensado en ser el representante de Navarra de esta manera" durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y "poder llevar la bandera" de dicha comunidad autónoma "por todo el mundo" gracias al título conquistado.

No en vano, Merino fue recibido este martes por la presidenta de Navarra, María Chivite. "Me siento un privilegiado", ha dicho. El acto en el Palacio de Navarra empezó a las 18.45 horas con un saludo a Merino por parte de Chivite en su despacho, donde el jugador le ha firmado a la presidenta una camiseta de la 'Roja' junto al exfutbolista y actual psicólogo de la selección, el pamplonés Javier López Vallejo.

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Nico Williams, también navarro, estaba invitado al acto y no acudió por "compromisos previos ineludibles". En la recepción celebrada en el Salón del Trono, Merino definió lo vivido durante el Mundial como "algo único" y admitió sentirse "un privilegiado por estar aquí".

"Ganar un Mundial es algo que de pequeño lo vivías como lo más grande que hay en tu pasión; no se hubiera podido hacer sin el apoyo que recibimos cada día de todos, de nuestros familiares, de la afición", destacó, para luego agradecer este "pequeño homenaje" en su tierra.

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"Ni en mis mejores sueños podía haber pensado en ser el representante de Navarra de esta manera, de poder llevar la bandera por todo el mundo y representar los valores de esta sociedad de la manera en la que lo hago", señaló. "Me siento un privilegiado, es una gran suerte que tengo, intento hacerlo de la mejor manera posible", comentó, para recalcar más tarde los valores de "fuerza, entrega, respeto; esa rasmia navarra que tenemos aquí y que intento ejercer en el campo".

Por su parte, López Vallejo agradeció el reconocimiento brindado por el Gobierno foral tras "intentar ser los mejores embajadores posibles de Navarra y llevar de la mejor manera posible el nombre de Navarra a todos los lados". Luego coincidió en los valores que "hacen posible estos triunfos" porque "es el Mundial de un grupo de 26 personas, amigos" que trasladan la "fuerza de un equipo, de un grupo".

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"No sé si como selección éramos los mejores, pero como equipo no había ninguno mejor", aseguró, para a continuación subrayar los valores concretos de Merino en torno a "nobleza, cercanía y trabajar en equipo".

También Chivite trasladó a la 'Roja' su "enhorabuena" y dijo que ganar un Mundial "es probablemente lo más grande que un deportista puede lograr en su carrera". "Vosotros lo tenéis por méritos propios y por un trabajo colectivo, que es lo que hace grande a la selección española", apostilló.

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"Por eso habéis ganado, porque la selección es mucho más que la suma de talentos individuales. Es un proyecto, un grupo que trabaja conjuntamente por un objetivo que va más allá del currículum propio", aseveró antes de apuntar la importancia del "respeto" y "del juego impecable en lo técnico e impregnado de valores en lo humano".

Tras describirlos como un "orgullo para Navarra", la presidenta autonómica agregó que hay "tres navarros en la mejor selección" de la actualidad y "cuatro que han ganado un Mundial", recordando que Javi Martínez formó parte de la selección que ganó la edición de Sudáfrica 2010, y que también acudió este martes a la recepción institucional.

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Chivite identificó este martes como "un día para celebrar, para dar las gracias por hacernos felices, por hacer que la marca Navarra y la marca España se reconozcan por valores positivos". También elogió sobre Merino las "actuaciones decisivas en momentos clave", así como la labor de López Vallejo como psicólogo bajo el mando de Luis de la Fuente.

El acto finalizó en torno a las 19.30 horas con un saludo de Merino, López Vallejo y Javi Martínez desde el balcón del Palacio, el cual da hacia la Plaza del Castillo y donde se congregó un numeroso público para corear '¡Campeones del mundo!' tras haber vencido a Argentina en la final. Como colofón, Merino gritó '¡Viva San Fermín, gora San Fermín!'.

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