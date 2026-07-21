Mijailo Drapati, un general joven y reformista para 'desovietizar' el Ejército de Ucrania

Kiev, 21 jul (EFE).- El general Mijailo Drapati, de 43 años y considerado un reformista, fue nombrado a última hora del martes por el presidente Volodímir Zelenski como nuevo comandante en jefe del Ejército ucraniano, una elección que busca acabar con el 'estilo soviético' en la gestión de las Fuerzas Armadas que sus críticos le achacaban a su predecesor en el cargo, el cesado Oleksandr Sirski.

Drapati fue uno de los pocos militares de primer rango que salió en defensa del exministro de Defensa, Mijailo Fédorov, cuando Zelenski decidió prescindir de él la semana pasada.

En un mensaje publicado en Facebook, el general alabó la voluntad de Fédorov de hacer cambios en las estructuras militares y pidió avanzar en la transformación del Ejército.

Fédorov atribuyó a un conflicto con Sirski, a quien tachó de autoritario y anticuado, su salida del Ministerio de Defensa, que desató una ola de críticas al hasta hoy comandante en jefe del Ejército que ha acabado provocando su cese.

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“Un comandante no tiene derecho a permanecer en silencio sobre los problemas, sobre todo cuando el costo se mide en oportunidades perdidas, tiempo y vidas humanas”, escribió el sustituto de Sirski a propósito de la salida de Fédorov, cuyos simpatizantes que han salido estos días a la calle para exigir su regreso al puesto de ministro corearon el nombre de Drapati pidiendo que se le nombrara al frente del Ejército.

En junio de 2025, Drapati dimitió de su cargo como jefe de las Fuerzas Terrestres ucranianas después de varios ataques rusos contra campos de entrenamiento en los que murieron decenas de soldados.

A pesar de su juventud, Drapati es un militar experimentado cuya experiencia de combate comenzó en 2014, cuando el batallón en el que servía como mayor fue enviado a la hoy ciudad ocupada de Mariúpol para defenderla de los rebeldes prorrusos que intentaban tomarla.

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Durante la guerra a gran escala que empezó en febrero de 2022 con la invasión militar del Ejército ruso ha servido en distintos cargos de responsabilidad, entre ellos el de jefe de las Fuerzas Terrestres mencionado.

El que ocupaba hasta su nombramiento como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas era el de comandantes de las Fuerzas Conjuntas, una estructura de mando del frente en el noreste de la región de Járkov.

Entre las prioridades que le encomendó Zelenski a Drapati como nuevo jefe del Ejército destacan las de garantizar el suministro a tiempo de armamento y de drones, mejorar la efectividad de la defensa antiaérea y solventar los problemas en la movilización forzosa de nuevos reclutas. EFE

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