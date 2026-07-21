La Cedeao insta a las autoridades militares a liberar al líder opositor de Guinea-Bisáu

Nairobi, 21 jul (EFE).- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) instó a las autoridades de transición de Guinea-Bisáu a liberar de forma incondicional a todos los detenidos políticos, incluido el líder de la oposición, Domingos Simões Pereira, para favorecer un clima de diálogo de cara a las elecciones generales fijadas para el próximo 6 de diciembre.

Según el comunicado final de la 69ª Cumbre del bloque, celebrada en Sierra Leona y difundido a última hora del lunes, la Cedeao reclamó la liberación de Simões Pereira —líder del Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC)— como un "gesto de buena voluntad" para tranquilizar a la oposición y reforzar la credibilidad de la transición.

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Asimismo, los líderes regionales acordaron designar a Senegal para respaldar el proceso de diálogo, mientras que instaron al régimen bisauguineano a mantener un "estricto respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y las garantías judiciales de todos los ciudadanos".

En este sentido, la Cedeao hizo un llamamiento a todos los actores políticos y sociales de Guinea-Bisáu para demostrar "flexibilidad" y participar en un diálogo constructivo que permita cerrar con éxito la etapa de transición, que incluye un referéndum constitucional previsto para el 30 de agosto.

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La Cumbre ordenó a la Comisión de la Cedeao proporcionar apoyo técnico a Guinea-Bisáu para facilitar y fortalecer el diálogo entre las partes y garantizar una transición y unos procesos electorales pacíficos e inclusivos.

Simões Pereira fue arrestado el 10 de julio pasado por su presunta implicación en un supuesto intento de golpe de Estado en octubre de 2025 contra las autoridades militares que tomaron el poder el 27 de noviembre del año pasado.

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El líder opositor ya había permanecido recluido unos 60 días entre noviembre del año pasado y enero de este año, tras ser detenido luego de que el Ejército de Guinea-Bisáu derrocara al presidente Umaro Sissoco Embaló previo a la publicación de los resultados de las elecciones generales.

Tras el golpe, la junta militar nombró al general Horta N'ta, jefe del Estado Mayor del Ejército, presidente para dirigir el país por un período de transición de un año.

La Cedeao ha rechazado este programa y ha exigido a la junta militar bisauguineana una transición corta liderada por un "gobierno inclusivo".

El golpe le costó a Bisáu la suspensión de todos los órganos decisorios tanto de la Cedeao como de la Unión Africana (UA) mientras no se restablezca el orden constitucional.

Los militares emitieron un decreto en el que se comprometieron a celebrar nuevas elecciones presidenciales y legislativas el 6 de diciembre próximo.

Guinea-Bisáu arrastra una crónica inestabilidad institucional con un historial de cuatro golpes de Estado (1980, 1998/99, 2003 y 2012) desde que obtuvo su independencia de Portugal en 1974. EFE