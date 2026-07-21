Israel mata a tiros a dos hombres que viajaban en coche, uno de ellos profesor de la ONU

Gaza, 21 jul (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a dos hombres al atacar un vehículo civil a la entrada de la ciudad de Al Zahra, al noreste del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, informó el hospital Mártires de Al Aqsa.

La misma fuente sanitaria identificó más tarde a los fallecidos como Raed al Omsi, de 34 años, y Nabhan al Omsi, de 53 años, este último profesor de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

El ataque se suma a una serie de bombardeos israelíes que en los últimos días han matado a familias enteras en Gaza pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025.

Esta madrugada, el Ejército mató a una pareja y sus cuatro hijos menores de edad en un bombardeo con dron contra su vivienda en Gaza capital, y el sábado acabó con la vida de otros cinco miembros de una misma familia, incluidos tres menores, en un ataque similar.

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En ambos casos, el Ejército reconoció los bombardeos alegando que tenían como objetivo a presuntos miembros de Hamás.

Desde la entrada en vigor de la tregua, Israel ha matado a más de 1.150 personas en Gaza, según el Ministerio de Sanidad del enclave, que eleva a casi 73.300 el total de muertos desde octubre de 2023. EFE

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