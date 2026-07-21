Guterres viaja esta semana a Siria por primera vez durante su mandato como secretario general de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, viajará a finales de esta semana a Siria por primera vez durante su mandato, un viaje en el que tiene previsto reunirse con el presidente de transición, Ahmed al Shara, y otros altos cargos de su Gobierno.

"Durante su estancia en el país, reafirmará el compromiso de Naciones Unidas de apoyar al Gobierno y al pueblo sirios en este momento decisivo de su historia. Asimismo, subrayará la importancia de respetar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Siria", ha indicado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

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La visita permitirá a Guterres "conocer de primera mano tanto las esperanzas como los desafíos que plantean la transición política y la recuperación, así como el impacto de los años de conflicto prolongado". En el transcurso del viaje, está previsto que se reúna con representantes de la sociedad civil siria, con organizaciones de mujeres y con figuras de diversos sectores de la población.

"El secretario general también tiene previsto visitar la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF)", ha indicado, en alusión a esta misión de la paz desplegada en los Altos del Golán ocupados desde 1974, que cuenta 1.171 efectivos uniformados y cuyo objetivo es supervisar la zona de separación desmilitarizada establecida tras la Guerra de Yom Kippur.

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Ahmed al Shara es ahora el presidente de transición del país tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiv yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --que encabezaba el ahora mandatario-- conocido anteriormente como 'Abú Mohamed al Golani'.