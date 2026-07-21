Agencias

Fuerzas israelíes abren fuego "cerca" de unidad de Ejército libanés en zona de repliegue

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El Cairo, 21 jul (EFE).- Las fuerzas israelíes que ocupan el sur del Líbano abrieron fuego este martes "cerca" de una unidad del Ejército libanés en Zawtar al Gharbiya, una de las zonas de las que Israel se retiró para dar paso al despliegue de las tropas libanesas en el marco del acuerdo mediado por Estados Unidos entre ambos países.

"Mientras las unidades militares realizaban su despliegue en la localidad de Zawtar al Gharbiya, en Nabatieh, las fuerzas de ocupación israelíes abrieron fuego cerca de estas unidades", denunció el Ejército libanés en un comunicado. EFE

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