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Dos ONG salvadoreñas denuncian inclusión de sindicalista en "juicio masivo" de pandillas

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San Salvador, 20 jul (EFE).- Las organizaciones salvadoreñas Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunciaron este lunes la inclusión del líder sindical Geovanni Aguirre en un "juicio masivo" contra presuntos guerrilleros y sus colaboradores.

"Denunciamos que el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado ha señalado una audiencia de juicio 'masivo' para los días 25 y 26 de agosto de 2026, en la que incorporan al compañero Geovanni Aguirre a pesar de contar con dos órdenes de libertad que no llegaron a hacerse efectivas, manteniéndose su privación de libertad", indicaron en un comunicado.

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Aguirre está detenido desde mayo de 2022 en el marco del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y con el que el Gobierno combate a las pandillas o maras.

El régimen de excepción ha dejado más de 92.480 detenciones de personas acusadas de ser miembros o colaboradores de las pandillas. La medida cuenta con amplio respaldo popular, así como denuncias de 6.400 violaciones a derechos humanos y más de 540 personas muertas bajo custodia del Estado.

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Aguirre es "reconocido dirigente sindical de la Alcaldía de San Salvador" que fue "capturado el 8 de mayo de 2022, posteriormente puesto en libertad con medidas sustitutivas y recapturado de manera arbitraria el 1 de junio de 2023, pese a no existir fundamento legal que justificara dicha decisión", dijeron las ONG.

Denunciaron que el último peritaje médico practicado al detenido fue "hace aproximadamente dos años", y que desde entonces "la defensa y sus familiares no han tenido acceso a información médica actualizada que permita conocer con certeza su condición de salud, circunstancia que incrementa la preocupación por su integridad física".

El pasado 9 de julio, unas ochenta organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales pidieron mediante una carta la liberación de Aguirre. EFE

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