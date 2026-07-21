El PP apunta al Gobierno por la confesión del socio de Zapatero y pregunta "quién" influyó para rescatar Plus Ultra

La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez ante la declaración del empresario Julio Martínez Martínez, socio de José Luis Rodríguez Zapatero, que en la víspera aseguró que el expresidente "marcaba los pasos a seguir" y admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

Gamarra se ha pronunciado de esta manera en la misma jornada en la que el socio de Zapatero está declarando ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra'. A través de un escrito, el empresario se mostró dispuesto a "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan".

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En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, la dirigente 'popular' también ha preguntado que a "quién" se influyó en el Gobierno para aprobar un rescate "que desde el principio ningún español entendió" y que tras las investigaciones judiciales "empezamos a entender" conductas que "están fuera del ámbito de la legalidad".

"Estamos hablando presuntamente de un delito de tráfico de influencias donde evidentemente ya se va a contar no solo con indicios, sino también con declaraciones y confesiones. Y la pregunta es: tráfico de influencias, ¿sobre quién?", ha dicho Gamarra, que ha apaleado también a que el Gobierno tiene que dar explicaciones.

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Para la dirigente del PP, ya no se trata de una "valoración" sobre el rescate a Plus Ultra, sino de un procedimiento penal en la Audiencia Nacional, con un auto del juez que es "contundente" y que recoge presuntamente la comisión de un 1% por el préstamo a una aerolínea, que nadie conocía hasta que fue rescatada "curiosamente" por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Había empresas esperando pero esta (Plus Ultra) no tuvo que esperar nada y sabemos que esa falta de espera tuvo que ver presuntamente con el cobro de un 1% sobre 53 millones de euros", ha deducido.

Gamarra también ha subrayado que, dos meses después, los españoles no tienen "explicaciones públicas" de Zapatero, a quien considera como el "primer militante del sanchismo".

"DESVERGÜENZA" DE SÁNCHEZ

La vicesecretaria del PP también ha criticado a Sánchez porque "lejos de asumir responsabilidades se permite la desvergüenza" de hablar de "integridad pública" pese a los casos de corrupción que afectan al Gobierno y su entorno.

En este contexto, Gamarra ha lamentado que se esté hablando de la "agenda de tribunales", con las sentencias que condenan "al sanchismo", y no sobre políticos que "resuelvan los problemas de los españoles".