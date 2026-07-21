China acusa a "algunas fuerzas" de usar incidente marítimo para alterar la agenda ASEAN

Pekín, 21 jul (EFE).- China acusó este martes a "algunas fuerzas" de tratar de utilizar el reciente incidente en el arrecife Second Thomas entre embarcaciones chinas y filipinas para alterar la agenda regional, poco antes de que su canciller, Wang Yi, participe en una reunión con sus homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que el episodio fue "enteramente" resultado de una provocación de las fuerzas filipinas y advirtió de que suele repetirse un patrón cuando Pekín y Manila se disponen a mantener contactos diplomáticos.

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"Cada vez que China y Filipinas pueden abrir una comunicación o interacción, y cada vez que la región tiene una agenda diplomática importante, siempre hay algunas fuerzas que salen a utilizar la cuestión del mar de China Meridional para crear problemas", afirmó Lin.

El vocero agregó que "todo el mundo ve muy claro" quién está "detrás" de esas maniobras, en referencia velada a Estados Unidos, y aseguró que la política de vecindad de China "se mantiene constante y no ha cambiado".

Respecto a si el incidente afectará al mensaje de China en la reunión de cancilleres de la ASEAN o a la agenda de Wang, Lin afirmó que las plataformas de cooperación de Asia Oriental no son lugares para abordar este tipo de disputas.

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"Filipinas debe cumplir de forma efectiva sus responsabilidades como presidencia rotatoria de la ASEAN y promover el diálogo y la cooperación, en lugar de anteponer sus intereses políticos propios a la paz y la estabilidad regionales", señaló.

La Guardia Costera de China acusó este lunes a Filipinas de enviar dos pequeñas embarcaciones procedentes del Sierra Madre, varado por Manila desde 1999 en Second Thomas, que según Pekín embistieron a un buque chino y atacaron a sus agentes con remos, pértigas y otras herramientas.

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Las Fuerzas Armadas de Filipinas sostienen, en cambio, que sus dos lanchas neumáticas se acercaron al buque chino "sin carácter de confrontación" y que fue personal de la Guardia Costera china el que golpeó "de manera violenta y agresiva" en la cabeza a un militar filipino con un bastón de madera, según medios locales.

El incidente se produjo antes de la reunión de ministros de Exteriores China-ASEAN prevista este miércoles en Manila, en cuyos márgenes Wang podría reunirse con su homóloga filipina, Theresa Lazaro, en lo que sería el primer contacto entre los jefes de la diplomacia de ambos países en dos años.

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Pekín reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán. EFE