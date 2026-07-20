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Starmer dice que su trabajo "ha terminado" y destaca la labor realizada en sus dos años

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Londres, 20 jul (EFE).- El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, dijo este lunes que su trabajo "ha terminado" y destacó que el Reino Unido es "más fuerte y más justo" que hace dos años, cuando ganó las elecciones generales en el Reino Unido.

El político laborista, que el pasado 22 de junio anunció su dimisión tras perder el apoyo de su grupo parlamentario, habló al país ante la residencia oficial del 10 de Downing Street antes de dirigirse a presentar formalmente su renuncia al rey Carlos III en el palacio de Buckingham.

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Starmer será sustituido por Andy Burham, quien fue declarado formalmente líder del Partido Laborista el pasado viernes después de recibir un amplio apoyo de los diputados de su formación, sin que fuera necesaria la celebración de unas elecciones internas.

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