Senegal presidirá la CEDEAO tras la crisis por la salida de países con juntas golpistas

Freetown, 20 jul (EFE).- El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, tomó el relevo al frente de la presidencia rotativa de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), mientras la organización trata de redefinir la cooperación regional tras la salida de tres países gobernados por juntas militares.

"Acojo con humildad la confianza depositada en nuestro país, al que se ha encomendado la presidencia en ejercicio de la CEDEAO. Agradezco a mis homólogos, jefes de Estado y de Gobierno, esta muestra de confianza y el espíritu de fraternidad que ha presidido nuestros trabajos", señaló Faye en la red social X a última hora del domingo.

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"¡Viva la Cedeao! ¡Viva una África occidental reconciliada y unida!", añadió en un momento en que la región se enfrenta al aumento de golpes de Estado en los últimos años y a la violencia de grupos yihadistas, mientras sigue trabajando para reforzar su integración económica.

Por su lado, su antecesor en el cargo, el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, envió "sus mejores deseos" a Faye "en momentos tan decisivos para la organización".

La transferencia se produjo en el marco de la 69ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de la CEDEAO, que se celebró este domingo en el recién inaugurado Centro Internacional de Conferencias Julius Maada Bio, en la ciudad costera sierraleonesa de Lungi (oeste).

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Además de Faye y Bio, la cumbre contó con una amplia representación de la mayoría de los Estados miembros del bloque, incluidos los presidentes de Ghana, John Dramani Mahama; Liberia, Joseph Boakai; Benín, Romuald Wadagni; Gambia, Adama Barrow; Cabo Verde, José María Neves; y Guinea-Conakri, el general golpista Mamadi Doumbouya.

Mientras, Nigeria estuvo representada por el vicepresidente del país, Kashim Shettima, y Togo por su ministro de Exteriores, Robert Dussey.

También acudió como invitado de honor Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, presidente de Mauritania, país que abandonó formalmente la organización en el año 2000, tras firmar inicialmente el fundacional Tratado de Lagos, el 28 de mayo de 1975.

Asimismo, estuvo presente el sector privado con la asistencia, por ejemplo, del multimillonario nigeriano Aliko Dangote, el hombre más rico de África y fundador del Grupo Dangote, que incluye la refinería más grande del continente.

La cumbre se celebró tras la salida formal de la organización -ahora integrada por doce países- en enero de 2025 de Burkina Faso, Mali y Níger, tres países gobernados por juntas militares después de sufrir golpes de Estado.

Estas tres naciones integran ahora la Alianza de Estados del Sahel (AES), mediante la cual establecieron un pacto de defensa común contra los grupos yihadistas, además de promover la cooperación económica.

En los últimos años, Burkina Faso, Mali y Níger iniciaron un proceso de distanciamiento de su exmetrópoli, Francia, buscando otros aliados como Rusia, y se retiraron de varios organismos regionales e internacionales. EFE