Renuncia ministro de Asuntos Musulmanes de Singapur tras acusaciones de acoso a una mujer

Bangkok, 20 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Musulmanes de Singapur, Faishal Ibrahim, renunció al cargo que desempeñaba de manera interina después de admitir haber mantenido "interacciones" no físicas con una mujer que lo acusó de acoso, un caso desestimado por la Justicia de la isla semiautocrática.

El primer ministro de la ciudad-Estado, Lawrence Wong, publicó este lunes la carta en la que el político comunica su dimisión, lamenta su "error de juicio" y dice que su conducta "no estuvo a la altura" de los estándares del Partido de Acción Popular (PAP), que ha gobernado la isla desde su independencia en 1965.

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El ya exministro -de 58 años de edad, casado y con dos hijos, según el diario Straits Times- ha renunciado también a su afiliación al PAP y a su escaño en el Parlamento del próspero país, que tiene uno de los mayores PIB per cápita del mundo.

Sobre la relación con la mujer, de quien se desconocen detalles, el comunicado de Wong dice que la Policía investigó las acusaciones y, en consulta con la Fiscalía, se determinó "que ninguna de las partes había cometido ningún delito", por lo que no se tomarán medidas penales contra ninguno de ellos.

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Faishal, con casi 15 años en la política, también había demandado a la mujer por presunto acoso en su contra.

"Si bien no existía una relación física entre nosotros, y yo no tenía la intención de que las interacciones se convirtieran en una, hubo un error de juicio por mi parte en la forma en que manejé las interacciones y en no establecer límites más claros en una etapa anterior", dice Faishal en su propio comunicado.

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El caso ha impactado en la imagen del gobierno de Wong, el economista reelegido en mayo de 2025 y que asumió el mando del país en mayo de 2024 en reemplazo de Lee Hsien Loong -hijo de Lee Kuan Yew, fundador del Singapur moderno- tras su dimisión. EFE