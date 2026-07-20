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Rafael Louzán recibe la felicitación de Infantino por el Mundial conquistado por España

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha recibió este domingo la felicitación del máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, por "el memorable triunfo mundialista" de la selección española en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

"En un día de máxima felicidad para España, el presidente de la Federación recibe la felicitación de Gianni Infantino, máximo responsable de FIFA, por el memorable triunfo mundialista de la selección española", apunta el texto emitido por RFEF en su cuenta de 'X'.

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Rafael Louzán compartió con los jugadores, el cuerpo técnico y los miles de aficionados españoles presentes en las gradas "la alegría por este triunfo para la historia del equipo de todos".

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