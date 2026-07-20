Mueren tres personas, entre ellas una niña, por un ataque de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia

Al menos tres personas, entre ellas una niña, han muerto a causa de un nuevo ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades locales.

El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha manifestado en un mensaje en redes sociales que en un primer momento se confirmó la muerte de dos septuagenarios, mientras que el cadáver de una niña ha sido recuperado durante las labores de búsqueda y rescate tras el ataque, que ha dejado además 41 heridos.

PUBLICIDAD

Así, ha manifestado que las fuerzas rusas lanzaron seis ataques con bombas guiadas contra la capital provincial, Zaporiyia, alcanzando cuatro puntos, incluidos dos edificios residenciales y unos almacenes. "Un total de 79 apartamentos han sufrido daños a causa del ataque", ha indicado, antes de agregar que hay personas evacuadas por daños en sus viviendas.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha puntualizado que las tropas rusas han lanzado durante la noche dos misiles y 94 drones contra el país, antes de asegurar que 81 drones fueron interceptados, con impactos en nueve puntos. "El ataque sigue en marcha, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha zanjado.

PUBLICIDAD