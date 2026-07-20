Las hipotecas sobre viviendas caen un 0,1% en mayo y rompen casi dos años consecutivos de subidas

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó un 0,1% en mayo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 42.213 préstamos, con lo que rompe 22 meses -casi dos años- consecutivos de subidas, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada interanual de mayo, inferior en casi 2,5 puntos a la subida experimentado en abril (+2,3%), la firma de hipotecas sobre viviendas rompe 22 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en mayo en el 2,98%, por encima del 2,9% de abril y su valor más alto desde el pasado mes de noviembre (2,97%).

Con el dato del quinto mes del año se acumulan ya 16 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%. El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene.

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Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el quinto mes del ejercicio.

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