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Las fuentes de Cibeles, Neptuno y de la glorieta de Bilbao se iluminarán esta noche con los colores de España

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Las fuentes de Cibeles, Neptuno y de la glorieta de Bilbao se iluminarán esta noche con los colores de la bandera de España tras el triunfo de la selección española de fútbol en el Mundial, ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Madrid se echará a la calle esta tarde para celebrar la victoria, con la segunda estrella para 'La Roja', en una fiesta que tendrá la plaza de Cibeles como epicentro y con una previsión de más de 60.000 asistentes según cálculos del Consistorio.

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Provocará inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada en la zona, como el cierre progresivo de Cibeles desde la pasada medianoche y afecciones en la glorieta de Carlos V.

El Consistorio ha diseñado un plan especial de seguridad y movilidad que incluye la ocupación del entorno de Cibeles e inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada en la zona. La celebración del triunfo será este lunes, de 18 a 23 horas en Cibeles y su entorno y contará previsiblemente con más de 60.000 asistentes.

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