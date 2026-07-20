La oposición en Hungría avisa de que la elección de la nueva presidenta será "inválida"

El partido de Viktor Orbán, Fidesz, ahora oposición en Hungría al primer ministro, Péter Magyar, ha avisado este lunes de que la elección de la histórica ajedrecista y gran maestra Judit Polgár como nueva presidenta será "inválida" desde el punto de vista legal, afirmando que sus decisiones podrán ser anuladas, al tiempo que ha alertado de la inseguridad que genera la enmienda constitucional para sustituir al jefe del Estado.

"El problema con la candidatura de Judit Polgár no es que tenga tal o cual trayectoria, conocimientos, formación sino que su elección será inválida desde el punto de vista del derecho público. Por eso, sus decisiones serán nulas y podrán ser revocadas en cualquier momento", ha señalado el diputado opositor Balázs Orbán y uno de los principales asesores del ex primer ministro en declaraciones recogidas por el diario digital Telex.

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Según ha advertido, esta situación "no podrá subsanarse a posteriori". "La cuestión, por tanto, es más bien quién está dispuesto a asumir un cargo tan dudoso", ha apuntado Orbán, incidiendo en el supuesto vacío legal en el que estará la nueva mandataria.

La ajedrecista ha sido propuesta por parte de figuras de la ciencia, la cultura y el deporte húngaros como presidenta de unidad, una iniciativa que Magyar ha dicho respaldar. Así ha declarado que el país "necesita unidad, paz y un presidente del que todo húngaro pueda sentirse orgulloso", insistiendo en que Polgár "es esa persona".

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El Parlamento húngaro, ahora controlado por la formación de Magyar, dio luz verde la semana pasada a una reforma constitucional que incluye una disposición que pone fin al mandato del presidente un día después de promulgarse la citada legislación y que determina que la Asamblea Nacional deberá elegir a un nuevo jefe de Estado por un período máximo de cinco años.

De esta forma culmina el choque entre Tisza, el partido de Magyar, que obtuvo una mayoría parlamentaria de dos tercios en las elecciones del pasado abril, y Fidesz, en pleno intento de Magyar de dar carpetazo a la era Orbán.

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