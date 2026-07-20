La novia de Kiko Rivera, Lola García, da un golpe sobre la mesa y se reivindica frente a Irene Rosales

Siempre en un discreto segundo plano al lado de Kiko Rivera apoyándole en todas las polémicas que ha protagonizado desde que comenzaron su relación a finales de diciembre de 2025, Lola García ha dado un golpe sobre la mesa y, cansada de que se critique todas sus demostraciones públicas de amor y se asegure que son dardos hacia Irene Rosales, ha roto su silencio para pedir públicamente que se aplique la misma "vara de medir" para la influencer y su novio, Guillermo Famín, que para ella y el hijo de Isabel Pantoja.
Y así, después de las críticas que ha recibido el dj por lanzar una indirecta a su exmujer en su última declaración de amor a la bailarina -"hay cosas que se valoran mucho más cuando has vivido lo contrario. Durante años conocí a personas que dependían de los demás para salir adelante, pero la vida me regaló a una mujer diferente. Una mujer que se levanta cada día para perseguir sus sueños, que trabaja, que lucha, que se esfuerza y que se ha ganado cada paso que ha dado gracias a su disciplina, su constancia y su arte" publicaba hace unos días en redes sociales-, y del revuelo que se ha creado con el carísimo regalo que Kiko ha hecho a su chica en su cumpleaños, una moto Vespa valorada en más de 5.000 euros, Lola ha dado un paso al frente para dejar claro que está harta de que se la compare con Irene y con Jessica Bueno.
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"Estoy muy enamorada, muchísimo, no te imaginas" ha confesado la joven, sin entender "por qué una publicación que va sobre algo bonito y sobre mí tiene que ir hacia una ex? ¿y por qué sus publicaciones son porque están súper enamoradas, súper todo bien y él no puede estar enamorado de mí? ¿por qué? ¿me podéis explicar?" ha expresado dolida.
"No se mide con la misma vara" ha lamentado Kiko, mientras que una tajante Lola no ha dudado en arremeter directamente contra Irene: "Claro, es que no se mide con la misma vara. Él siempre habla de sus ex, pero sacar una campaña con el nombre de Kiko como hace su ex es buscar trabajo" ha sentenciado pidiendo a la prensa que "midáis con la misma vara a todo el mundo".
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Como ha asegurado, "Kiko también se puede enamorar. Y yo le deseo a todo el mundo lo mejor, pero también que me lo deseen a mí". "No me molesta, me duele. Pero no por nadie, sino por la prensa, porque siempre rebuscáis ahí un poco y yo creo que no tenéis que rebuscar" ha zanjado, reinvidicando que cuando el dj le declara su amor públicamente no lo hace para molestar a su exmujer sino porque, al igual que Irene es feliz con Guillermo, el primo de Anabel Pantoja lo es con ella.