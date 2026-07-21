EE.UU. acusa a una universidad de Califonia por supuesta discrminación racial al alumnado

Washington, 20 jul (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este lunes a la Universidad de California en San Diego de discriminar a estudiantes por su raza durante el proceso de admisión de la Facultad de Medicina.

"En lugar de basarse en las puntuaciones del Examen de Admisión a la Facultad de Medicina (MCAT, en inglés) o el promedio de calificaciones, el proceso de solicitud encubierto de San Diego Med juzgó ilegalmente a los solicitantes de admisión en función de su raza", indicó en un comunicado la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

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La acusación se produjo tras una investigación de unos cuatro meses, en la que el Departamento de Justicia determinó que la institución universitaria "manipuló los datos de los solicitantes para lograr una mayor diversidad racial en la admisión de estudiantes", según el comunicado.

En concreto, la universidad habría incumplido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe a las instituciones educativas que reciben fondos federales discriminar por motivos de raza, según el Departamento de Justicia.

"Los flagrantes esfuerzos de San Diego Med por priorizar la raza son ilegales, y pondremos fin a estas prácticas", afirmó Dhillon.

El Gobierno estadounidense busca llegar a un acuerdo con la universidad para modificar sus prácticas de admisión y advirtió de que emprenderá acciones legales. La institución, por su parte, revisa la resolución.

Esta medida se suma a una ofensiva más amplia de la Administración del presidente Donald Trump contra algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, con acciones similares emprendidas contra Stanford y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), ambas en California.

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El conflicto podría costarle al sistema de la Universidad de California cientos de millones de dólares en fondos federales para investigación si las partes no logran llegar a un acuerdo.

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