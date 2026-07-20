Irán dice haber atacado bases de EEUU en Jordania y Kuwait, destruyendo un radar y aviones

Teherán, 20 jul (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este lunes haber atacado bases militares de EE.UU. en Jordania y Kuwait, donde aseguró haber destruido un sistema de radar de alerta temprana, además de haber golpeado instalaciones de aviación y drones, en respuesta a bombardeos estadounidenses contra territorio iraní.

La Guardia Revolucionaria informó en un comunicado de que sus fuerzas aeroespaciales atacaron con misiles balísticos aviones de transporte pesado C-17 y aeronaves de mando y control P-8 estadounidenses en el aeropuerto de Áqaba, en Jordania, y aseguró que varios de ellos sufrieron "graves daños", según informó la agencia Tasnim.

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El cuerpo militar de élite iraní presentó las operaciones como una respuesta a las "repetidas agresiones estadounidenses" contra territorio iraní y aseguró que las bases militares de Washington en la región continuarán siendo objetivo de sus ataques.

Asimismo, en otro comunicado, la Guardia afirmó que sus fuerzas atacaron con drones la base estadounidense de Ali al Salem, en Kuwait, "destruyendo por completo" un sistema estadounidense de radar de alerta temprana.

En la ofensiva también fueron alcanzados un hangar de equipos y piezas de aviación y otro destinado a drones MQ-9.

Esta madrugada también se reportaron ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en Baréin.

Estados Unidos no ha reaccionado al respecto. Sin embargo, Kuwait informó de que sus defensas aéreas estaban haciendo frente a nuevos ataques con drones "hostiles" como consecuencia de lo que calificó de "agresión iraní".

Asimismo, el Ministerio del Interior bareiní informó de la activación, por tercera vez durante la jornada, de las sirenas de alerta aérea y pidió a ciudadanos y residentes mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las informaciones difundidas por los canales oficiales.

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Estados Unidos, a su vez, llevó a cabo esta madrugada la décima noche consecutiva de ataques contra territorio iraní, en el marco de la nueva escalada militar entre las partes.

Medios iraníes reportaron explosiones en varias ciudades del país, como Tabriz, en el noroeste; Chabahar y Konarak, en el sureste; y en las ciudades portuarias y centros energéticos de Mashahr e Imán Jomeiní, sin informar de víctimas ni de daños. EFE

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