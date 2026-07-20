Industrial Flow Solutions asume las operaciones de fabricación completas de sus productos patentados de bomba directa en línea OverWatch®

PR Newswire

NEW HAVEN, Connecticut Y MONSELICE, Italia, 20 de julio de 2026

NEW HAVEN, Connecticut Y MONSELICE, Italia, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Industrial Flow Solutions (IFS), un proveedor global de soluciones de gestión de fluidos, anunció que ha asumido las operaciones de fabricación completas de su línea de productos patentada OverWatch® Direct In-Line Pump, incluidos DIP Système, DIP-Booster, DomoDIP, SIDINOX, DIPCut y otros accesorios. Esto marca la culminación de la inversión estratégica de Industrial Flow Solutions en la línea de productos después de su adquisición, posicionando a IFS como la fuente única e integrada para el diseño, fabricación y soporte de la plataforma OverWatch en todos los mercados globales.

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Durante una serie de transacciones que abarcaron de 2019 a 2021, Industrial Flow Solutions adquirió la cartera completa de propiedad intelectual y los derechos comerciales mundiales para la línea de productos de SIDE Industrie, que continuó brindando soporte de fabricación por contrato mientras IFS desarrollaba sus propias líneas de producción. A través de importantes inversiones en las capacidades de ingeniería y fabricación en sus instalaciones de New Haven, Connecticut y Monselice, Italia, IFS ahora está bien posicionada para satisfacer la fuerte y creciente demanda mundial de la línea de productos OverWatch como su único fabricante, habiendo operado en esta capacidad desde la segunda mitad de 2025.

"Seguimos entusiasmados con el potencial de crecimiento de nuestra innovadora línea de productos OverWatch", afirmó Lance Wadley, director comercial de Industrial Flow Solutions. "Después de años de inversión y desarrollo, estamos totalmente preparados para servir a la base instalada existente mientras satisfacemos la importante demanda del mercado desde nuestras ubicaciones integradas de IFS".

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Para todas las consultas de los clientes, incluidas las instalaciones existentes, los proyectos abiertos y las solicitudes de servicio, comuníquese con:· América: applications@flowsolutions.com | +1 (860) 631-3618

· Europa:· Ventas y aplicaciones: dipsysteme@flowsolutions.com | +39 392 0816983

· Consultas generales: info@drenopompe.it | +39 0429-73276

· Resto del mundo: smosley@flowsolutions.com | +1 (860) 631-3618

Acerca de Industrial Flow Solutions

Industrial Flow Solutions se especializa en el diseño, fabricación, ventas y servicio de soluciones de bombeo y gestión de fluidos para entornos hostiles y resistentes. Con los sistemas de bombas en línea directas OverWatch®, los productos BJM Pumps®, las bombas y controles Stancor ®, los controles inteligentes DERAGGER ® y los productos Dreno Pompe, la empresa ofrece una cartera completa de soluciones de bombeo inteligente que incluyen bombas en línea sumergibles y directas y controles ideales para aplicaciones de aguas residuales industriales, comerciales y municipales. Con sede en New Haven, Conn., Industrial Flow Solutions es una empresa de cartera de May River Capital, una empresa de capital privado con sede en Chicago centrada en empresas de crecimiento industrial de mercado medio bajo. Para más información, visite https://flowsolutions.com.

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FUENTE May River Capital, LLC