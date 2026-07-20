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Fútbol/Selección.Rueda reivindica victoria del Mundial como "un orgullo colectivo" que debería "trascender a ideologías"

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado la victoria de la Selección Española en el Mundial como "un orgullo colectivo" que debería "trascender a ideologías". A modo de ejemplo de esta premisa, ha remarcado que "fue un enorme orgullo" ver a Borja Iglesias "levantar la Copa del Mundo con la bandera gallega en su cintura".

A preguntas de los medios, el también líder del PP gallego ha esgrimido que él, personalmente, está "muy feliz" por la victoria de España en el Mundial, una situación en la que el presidente, que siguió el partido en Vigo "con miles de personas", considera que se encuentran "la inmensa mayoría de los gallegos".

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Rueda ha remarcado que la alegría en espacios en los que numerosos gallegos se reunieron para ver el partido de este domingo fue "repetida en muchísimos lugares" de la comunidad, donde la gente mostró que estaba "orgullosa" porque le gusta el deporte y que gane la selección de España.

"Fue un enorme orgullo, además, ver a Borja Iglesias levantar la Copa del Mundo con la bandera gallega en su cintura. Creo que es un perfecto resumen de cómo entienden esto la inmensa mayoría de los gallegos", ha esgrimido, mientras que ha señalado, con escepticismo, a quienes "nunca les interesan las cosas de este tipo".

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"MEZCLAR" POLÍTICA Y DEPORTE

A su juicio, se trata de quienes "mezclan la política con el deporte". Rueda ha concluido que entiende que "no tiene por qué ser así" y ha reivindicado la victoria del Mundial como un "orgullo colectivo" que debería "trascender a ideologías".

"Lo que pasa es que quienes mezclan la ideología en todo, pues no acaban de entenderlo", ha zanjado.

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