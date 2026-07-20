Francia eleva a casi 40.000 las hectáreas calcinadas por los incendios en lo que va de año

París, 20 jul (EFE).- El Gobierno francés elevó a "un poco menos" de 40.000 hectáreas la superficie calcinada desde principios de año, una cifra "bastante superior" a la de 2025 en el mismo periodo, y anunció que, hasta el momento, han sido arrestadas 111 personas sospechosas de estar implicadas en los incendios forestales.

"Esta semana que comienza tiene un enorme riesgo para el sudoeste y el sureste", advirtió en unas declaraciones el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez.

Météo-France ha puesto a 27 departamentos de los 96 de la Francia metropolitana en riesgo "elevado" por incendios forestales y a seis en vigilancia naranja (la segunda más grave en una escala de cuatro) por altas temperaturas.

"Estamos en una situación un poco excepcional, con una sequía extremadamente grave, (...) una abundancia de vegetación debido a las lluvias de finales del año 2025 y, a menudo, sopla viento, lo que hace que en muchos escenarios todo sea bastante inflamable y los incendios se declaren muy rápido", refirió Nuñez.

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Este fin de semana se declararon dos fuegos especialmente preocupantes, uno en el departamento del Var (sureste), donde fueron calcinadas una decena de casas y que está "en vías de controlarse" tras haber arrasado al menos 200 hectáreas, y otro en el departamento de Loire Atlantique (oeste), que quemó seis casas.

Nuñez cifró en 111 las detenciones en todo el país por personas implicadas en el origen de diferentes fuegos. "Una gran parte de ellos han reconocido los hechos", agregó.

El ministro detalló que "nueve de cada diez incendios tienen un origen humano voluntario o accidental por imprudencia".

Después de tres olas de calor -la de finales de junio inédita por su intensidad-, Francia está desde comienzos de julio bajo alerta por incendios forestales. A principios de julio, registró violentos fuegos en Perpiñán y en los departamentos de Drome e Indre.

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A mediados de este mes, ardió el 10 % del bosque de Fontainebleau, al sureste de París y considerado una de las joyas naturales de Francia por haber sido histórico coto de caza de la monarquía francesa y albergar robles, hayas y coníferas, además de una abundante fauna.

En su visita a este espacio natural el pasado jueves, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que se trata de una "situación inédita" porque "el país no se había visto confrontado a tantos episodios, a tanta presión de fuegos". EFE

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