España recibió 54,6 millones de pasajeros internacionales en el primer semestre, un 5% más que en 2025

España ha recibido 54,6 millones de pasajeros aéreos internacionales durante la primera mitad del año, lo que representa un crecimiento del 5% respecto al mismo periodo de 2025 y un incremento absoluto de 2,6 millones de llegadas, según los datos publicados este lunes por Turespaña.

Solo en el mes de junio, la llegada de viajeros internacionales rozó los 11,1 millones, lo que supone un aumento del 4% en comparación con el mismo mes del año anterior.

La gran mayoría de estos flujos procedió de Europa, que concentró el 87% del total de las llegadas con un crecimiento del 4,4%, mientras que el mercado americano representó el 8,4% con un leve avance del 0,6%.

En el extremo opuesto, los pasajeros procedentes de Asia cayeron un 5,3% interanual y las llegadas desde los países del Golfo Pérsico retrocedieron arrastradas por la inestabilidad en Oriente Medio.

Por mercados emisores en el mes de junio, el Reino Unido se consolidó como el principal país de origen tras aportar casi 2,6 millones de viajeros, el 23,7% del total, registrando además un avance del 4,6%.

Le siguió Alemania con 1,4 millones de pasajeros, aunque experimentó un descenso del 2,3% debido al menor flujo hacia Canarias.

Por su parte, Italia mostró un notable repunte del 7,9% hasta superar el millón de viajeros, Francia creció un 1,2% hasta rozar los 795.000 pasajeros y Países Bajos cedió un 3%.

Fuera del ámbito europeo, destacaron las subidas de China, Canadá e Iberoamérica, mientras que Estados Unidos se desaceleró un 1,7%.

En lo relativo a las comunidades autónomas de destino, las seis principales regiones concentraron el 97% de las llegadas internacionales en junio.

Baleares lideró el mapa de recepciones con el 20,9% del total de pasajeros, seguida muy de cerca por Cataluña con un 20,8% y la Comunidad de Madrid con un 20,1%.

Salvo Canarias, todas las grandes autonomías registraron evoluciones positivas en el sexto mes del año, destacando el fuerte impulso de la Comunidad Valenciana con un crecimiento de doble dígito del 11,2%.

Por último, en la red aeroportuaria nacional, la infraestructura madrileña de Adolfo Suárez Madrid-Barajas se situó a la cabeza tras registrar 2,2 millones de pasajeros internacionales en junio, lo que supone un crecimiento interanual del 3,8%.

En segundo lugar se posicionó el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que alcanzó los 2 millones de viajeros internacionales tras registrar un aumento del 3,9%.