Agencias

El Silo de Hortaleza acoge una exposición del artista hispano-argentino Julio Ovejero

Guardar
Google icon
Imagen 2PKRGG33IVATNK2DU7EGIEE7HM

El Silo de Hortaleza acoge hasta el 28 de agosto la exposición 'Memoria del color', del artista hispano-argentino Julio Ovejero, cuya inauguración fue el viernes.

La muestra ofrece una selección de obras que recorren décadas de investigación artística y que, a través de la abstracción, proponen al espectador una experiencia visual y emocional vinculada a la memoria, la reflexión y la sensibilidad.

Nacido en San Miguel (Buenos Aires) y afincado en Madrid desde 1977, Julio César Ovejero se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Mendoza. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria ha participado en exposiciones en museos, galerías y ferias de Europa y América, así como en citas internacionales como la Bienal de Venecia, ESTAMPA-IFEMA o ARTMontpellier.

PUBLICIDAD

El Silo de Hortaleza, uno de los espacios más emblemáticos del distrito, acoge esta exposición, que permite acercarse a la obra de este artista.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La RD del Congo eleva a 930 el número de muertos y a 2.344 los casos confirmados de ébola

Infobae

La Resistencia Islámica de Irak amenaza con intervenir si EEUU amplía ataques contra Irán

Infobae

Lunes, 20 de julio de 2026 (07.00 GMT)

Infobae

El barril de petróleo Brent llega a superar los 91 dólares

El barril de petróleo Brent llega a superar los 91 dólares

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía arrasan con sus looks coordinados con guiño a 'La Roja' en la final del Mundial

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía arrasan con sus looks coordinados con guiño a 'La Roja' en la final del Mundial