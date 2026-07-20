El índice de la Bolsa de Moscú cae casi un 3 % y se sitúa en niveles de octubre de 2022

Moscú, 20 jul (EFE).- El índice de la Bolsa de Moscú cayó esta mañana un 2,86 %, hasta los 1.897,62 puntos, situándose en niveles de octubre de 2022.

La bolsa rusa lleva cinco meses consecutivos en declive y desde principios de año su índice ha perdido alrededor del 30 %.

Según la prensa rusa el principal punto de presión a la baja proviene de la suspensión de dividendos por parte de varias grandes empresas.

Analistas citados por el diario ruso RBC se dividen entre los que esperan que los altos precios del petróleo por fin se reflejen positivamente y vuelvan a impulsar el índice hasta los 2.000 puntos.

Mientras tanto, los más pesimistas adelantan que una ruptura de la barrera de los 1.900 puntos allanaría el camino hacia los 1.850.

Los inversores esperan impacientemente la reunión del Banco Central ruso del próximo viernes, cuando el órgano regulador tome su decisión acerca de subir o bajar la tasa de interés (actualmente del 14,25 %), que para combatir la inflación se elevó en 2024 hasta el 21 % y se fue rebajando progresivamente desde entonces.

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Sin embargo, a causa del déficit de combustible en el país, provocado por los constantes ataques ucranianos contra infraestructura petrolera, los empresarios temen que el Banco Central se vea obligado a endurecer su política en un contexto de grave empeoramiento económico en Rusia, que sigue priorizando su maquinaria bélica tras cuatro años y medio de guerra. EFE