Detenidas 4 personas y otras 7 investigadas por incidentes en Vitoria y San Sebastián tras la final del mundial

Cuatro personas han sido detenidas y otras siete están siendo investigadas por su supuesta participación en los incidentes ocurridos en Vitoria-Gasteiz, Donostia/San Sebastián y la localidad vizcaína de Berriz tras la final del mundial de fútbol disputada entre la selección española y Argentina en Nueva York, en la que venció 'La Roja'.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, ha informado que en la capital alavesa agentes de la Ertzaintza han detenido esta pasada madrugada a tres jóvenes encapuchados, de 25, 19 y 18 años de edad, tras enfrentarse a unas personas que llevaban la camiseta de la selección española. Dos han sido detenidos por agresiones con odio, y el tercero además por atentado a agentes de la autoridad.

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El incidente ha sucedido después de la una de la madrugada de este lunes en la zona de la Avenida Judimendi. Un aviso ha informado a la Ertzaintza de que unas personas vestidas de negro y con verduguillo estaban agrediendo a otro grupo. Uno de los agredidos sufrió, al parecer, varias patadas y le rasgaron la camiseta que vestía al intentar quitársela.

Agentes de Protección Ciudadana de la Ertzaintza acudieron al lugar y detuvieron a tres jóvenes implicados en los hechos. Uno de ellos arremetió contra un ertzaina por lo que se le acusa también de un delito de atentado a la autoridad. Además, ayer por la tarde, antes del partido la Ertzaintza identificó a tres personas de entre 22 y 29 años.

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En Donostia/San Sebastián, otro hombre ha sido detenido por atentado a agentes y seis investigados por amenazas e insultos a aficionados de la selección española. Sobre la una de la madrugada, efectivos de la Ertzaintza han intervenido en la zona de "Portaletas", en la Parte Vieja de la capital guipuzcoana, ante un grupo de personas que estaban amedrentando y coaccionando a los aficionados que vestían la camiseta de 'La Roja'.

Ante el riesgo para la integridad de las víctimas, que en algunos momentos se han visto rodeadas y amenazadas, los recursos de la Ertzaintza han intervenido y han procedido a la identificación de 7 personas implicadas, todas de nacionalidad española.

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Un hombre de 28 años de edad ha sido detenido por atentado a agentes de la autoridad y otras seis personas, cuatro varones y dos mujeres, han sido investigadas por un presunto delito de coacciones. Se trata de personas entre 25 y 33 años, además de un menor, de 16 años.

EN BERRIZ

En Bizkaia, a las 01.30 horas, un hombre de 40 años, ha sido identificado en Berriz y está siendo investigado por arremeter con su vehículo contra el coche de dos personas que celebraban la victoria de la selección española después del partido.

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El implicado ha arrancado una bandera del turismo de las víctimas, dos hombres jóvenes, y seguidamente ha agarrado con fuerza a uno de ellos y le ha causado una lesión en la muñeca. Las víctimas, de 23 y 21 años de edad, han presentado sendas denuncias por los hechos.

20 IDENTIFICADOS EN BILBAO

En Bilbao, no constan incidentes relevantes después de la finalización del partido de fútbol. Durante la tarde de ayer, la Ertzaintza identificó a 21 personas en la capital vizcaína durante los dispositivos relacionados con la final del mundial.

Una persona resultó investigada por amenazas por arma blanca y otras cuatro fueron propuestas en Bizkaia para sanción por la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana.

CONDENA DEL GOBIERNO VASCO

El Gobierno Vasco ha condenado las agresiones registradas con motivo de la final del Mundial de fútbol en diferentes localidades de Euskadi. "Este tipo de comportamientos son incompatibles con los valores de respeto y convivencia que definen a nuestro país", ha destacado.

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El Ejecutivo de Euskadi ha trasladado su solidaridad a las personas agredidas, y ha reiterado su compromiso "con una convivencia basada en el respeto, el civismo y el rechazo de cualquier forma de violencia".