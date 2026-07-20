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Ayuso lamenta el "ataque salvaje" a militares que seguían la final en Navarra y espera que "todo el mundo" lo condene

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este lunes el "ataque salvaje" a un grupo de militares que seguían la final de la Copa del Mundo en Berriozar (Navarra) y espera que "todo el mundo, desde sus respectivos ámbitos políticos, condene algo así".

"Es estremecedor que esto esté pasando en nuestro país (...) Es impensable que esto ocurra en Navarra con lo que ha sido siempre. Una Navarra que siempre fue convivencia, buen gusto, clase, empresas, familia", ha trasladado en una visita a Telefónica Dron Center.

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Considera la mandataria autonómica que actualmente "en ocasiones ahora se ve perseguida por la falta de libertad" por parte de "grupos extremos" que " persiguen a empresarios, que les hacen escraches, que están minando la convivencia, la libertad familiar de las empresas, en definitiva, transformándola a lo que no es".

La agresión se perpetró por un grupo de encapuchados la pasada noche a un grupo de militares que seguían el España-Argentina en la terraza de un bar de esta localidad navarra cercana a Pamplona.

Algunos encapuchados portaban barras y otros objetos para cometer la agresión y, tras unos segundos en los que atacaron a los aficionados, se retiraron del lugar. Varias de las personas que estaban en el bar siguiendo el partido resultaron heridas. La Guardia Civil y la Policía Foral están investigando de forma conjunta los hechos.

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