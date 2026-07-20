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Ayuso felicita a la Selección por ganar el Mundial: "Cuando el equipo camina unido es imbatible, somos invencibles"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado este lunes a la Selección Española de Fútbol por ganar anoche el Mundial frente a Argentina con el gol de Ferrán Torres en la prórroga.

Lo ha hecho en una visita a Telefónica Dron Center, donde ha destacado también al seleccionador nacional Luis de la Fuente. "Nos recuerda que cuando el equipo camina unido es imbatible, somos invencibles", ha recalcado.

Ha destacado cómo esta es "la mejor generación que ha tenido el fútbol español" junto a la que alzase la primara copa del mundo para España en el Mundial de Sudáfrica de 2010.

Ayuso ha reivindicado la labor de un seleccionador que ha sabido "ver el talento de jugadores más allá del renombre, de los egos, ha sabido encontrar lo mejor de cada uno para hacer ese grandísimo equipo que ha sido un ejemplo para todos".

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Con esta victoria en este Mundial, el fútbol español hace historia ya que hasta ahora ningún país ostentaba la distinción de ser los vigentes campeones del mundo a nivel masculino y femenino. El combinado que dirige Sonia Bermúdez defenderá su trono el año que viene en Brasil.

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