Al menos diez marinos muertos en un ataque ruso con misiles a un mercante turco

(Actualiza con nuevo balance de muertos)

Kiev, 20 jul (EFE).- Diez marinos murieron en un ataque ruso con misiles llevado a cabo a última hora de la tarde del domingo cerca de un puerto ucraniano del mar Negro contra un barco mercante de propiedad turca que transportaba grano, según el último balance oficial de víctimas, presentado por la Administración Ucraniana de Puertos Marítimos.

PUBLICIDAD

Según había explicado previamente el ministro de Infraestructuras de Ucrania, Mikola Kalashnik, la tripulación del barco estaba integrada por 17 ciudadanos sirios e indios y por un ucraniano.

Según la Armada ucraniana, Rusia habría empleado tres misiles de crucero Kh-59 y Kh-69 en el ataque contra el barco.

El carguero sufrió al menos un impacto en la superestructura que provocó un incendio en cubierta.

También según la Armada, el barco atacado lleva por nombre Golden Leo, es de propiedad turca y navegaba bajo bandera de Guinea-Bisáu.

"Se trata de otro ataque deliberado de Rusia contra un barco civil desarmado (que navega) bajo bandera extranjera y que no representaba ninguna amenaza militar", dice la nota publicada anoche por la Armada ucraniana, en la que se califica el ataque ruso de acto de "terrorismo" que viola el derecho humanitario internacional.

PUBLICIDAD

Rusia y Ucrania llevan a cabo en esta fase de la guerra ataques diarios contra petroleros y cargueros de bandera extranjera que cargan en sus respectivos puertos o en los de la Ucrania ocupada por Rusia.

Dos personas murieron el viernes en el puerto ucraniano de Mikoláyiv mientras se encontraban a bordo de un barco que estaba atracado allí.

Otras cinco personas perdieron la vida el 13 de julio al atacar Rusia un barco que descargaba fertilizantes en un puerto de la región ucraniana de Odesa.

El 5 de junio las autoridades rusas informaron a Azerbaiyán de la muerte de cinco de sus ciudadanos en ataques ucranianos a dos barcos en el mar de Azov.

Ucrania empezó este mes una campaña de ataques con drones a petroleros y cargueros que utilizan sus puertos ocupados en el mar de Azov o exportan desde la costa suroeste de la Federación Rusa.

El Ejército ruso ha respondido a estos ataques con una nueva campaña de bombardeos contra los puertos ucranianos en el mar Negro y contra los barcos que los utilizan, como las que ya llevó a cabo en otros momentos de la guerra.

PUBLICIDAD

A consecuencia de estos ataques cruzados, el tráfico marítimo ha caído de forma dramática tanto en el mar de Azov como en las costas ucranianas y rusas del mar Negro. EFE