Merino: "Un niño que lo soñaba de crío y ahora un hombre que lo hace realidad"

East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- El centrocampista Mikel Merino, autor de goles clave en las eliminatorias del Mundial 2026 que al final ganó España tras ganar en la final a Argentina, destacó la unidad del grupo, clave en el triunfo, y el sueño cumplido de un niño.

"Es una locura lo que hemos conseguido todo el grupo y la afición, una barbaridad. Es muy merecido", dijo en Televisión Española el jugador del Arsenal.

Merino estuvo involucrado en el gol anulado a Nico Williams por falta en ataque. "Lo he celebrado como un loco, pero me dicen que hice falta yo. Son detalles que pueden salir caros para uno u otro al final pero el fútbol se ha impuesto al final y hemos ganado", recordó.

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"Los últimos minutos han empujado pero por lo general hemos hecho un gran torneo desde le principio. un gran torneo, de todo el grupo", indicó Mikel Merino que destacó la unidad del grupo, de toda la selección.

"Son muchos días juntos, cincuenta y tantos. más la concentración y tal.. son muchos días y si se dice la palabra familia en la plantilla es por algo. Es así", subrayó Merino que cumplió su sueño.

"Era un niño que lo soñaba cuando era un crío y un hombre que ahora lo hace realidad", concluyó.