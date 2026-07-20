La Resistencia Islámica de Irak amenaza con intervenir si EEUU amplía ataques contra Irán

Bagdad, 20 jul (EFE).- La Resistencia Islámica de Irak, un paraguas de facciones armadas respaldadas por Irán, amenazó este lunes con intervenir directamente en el conflicto si Estados Unidos insiste en "ampliar" sus ataques contra la República Islámica, pero negó haber llevado ataque reciente contra bases estadounidenses.

En un comunicado, la amalgama de grupos proiraníes reafirmó "su compromiso de participar directamente en la lucha contra el enemigo estadounidense si este persiste en expandir su agresión contra" Irán y advirtió que "atacará con toda su fuerza y ​​determinación todos los intereses y bases estadounidenses en el país y la región".

PUBLICIDAD

No obstante, afirmó que "la Resistencia Islámica en Irak no ha llevado a cabo ningún ataque militar contra bases estadounidenses en Irak ni en la región en los últimos días".

Las declaraciones llegan después de que un militar estadounidense muriera y otro resultara herido en el norte de Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní, según informó este domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

PUBLICIDAD

También se producen en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán que comenzó el pasado fin de semana en torno al estrecho de Ormuz, después de que Washington diera por terminado el memorando de entendimiento firmado en junio y reanudara sus ataques contra objetivos militares iraníes.

Teherán, asimismo, respondió con misiles y drones contra intereses estadounidenses en los países del golfo Pérsico y Jordania, sobre todo contra bases con presencia estadounidense.

La Resistencia Islámica en Irak forma parte del llamado 'Eje de la Resistencia', respaldado por Teherán, y que integran también el grupo libanés chií Hizbulá, los rebeldes hutíes del Yemen y el movimiento islamista palestino Hamás. EFE