La Casa Real felicita a la selección por su "esfuerzo, sacrifico y entrega ejemplar"

La Casa Real felicitó a la selección española masculina de fútbol por la conquista este domingo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, destacando "su esfuerzo, sacrificio y entrega ejemplar" y que mañana se la recordará como "una leyenda".

"¡Selección española, sois campeones del mundo! Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido", felicitó la Casa Real en su cuenta oficial de 'X'.

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La institución, que ha estado representada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos) con la Familia Real al completo, recalcó que el combinado nacional afrontó "cada desafío con la convicción de un gran equipo". "Habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto. Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda", sentenció.