Jamenei avisa a EEUU que sus aspiraciones regionales son una "ingenua fantasía" tras el ataque a la base jordana

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, entiende que el ataque iraní que ha matado este sábado a dos militares estadounidenses en la base jordana de Muwaffaq Salti ha dejado claro a Washington que sus aspiraciones para dominar la región no son más que producto de su imaginación.

"El Gran Satán, esos criminales de Estados Unidos, se han dado cuenta ahora de que la continuación de su presencia dominante y despreocupada en la región es una ingenua fantasía", ha manifestado en un mensaje publicado en sus redes sociales el sucesor de Alí Jamenei, muerto en un ataque israelí durante la ofensiva combinada con EEUU al comienzo de la guerra contra la República Islámica.

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Al menos 16 militares estadounidenses han muerto desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, los dos últimos en el ataque del sábado contra su destacamento en la base jordana y que, según la Guardia Revolucionaria iraní, alcanzó hangares y "plataformas de estacionamiento". Un tercer militar se encuentra desaparecido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado la muerte de los militares pero ha insistido en que han sido un sacrificio necesario para evitar que Irán termine adquiriendo una bomba nuclear, como llevan temiendo desde hace años Estados Unidos e Israel, a pesar de que las autoridades iraníes defienden que su programa nuclear tiene un carácter exclusivamente pacífico.

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