Agencias

Irán vuelve a lanzar ataques matutinos con drones y misiles contra objetivos en Kuwait y Bahréin

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Kuwait y Bahréin han declarado la alarma nacional en la mañana de este domingo ante nuevos ataques iraníes con drones y misiles balísticos.

El Ejército de Kuwait, en redes sociales, ha confirmado la activación de los sistemas de defensa aérea contra "misiles y drones hostiles" procedentes de la "pecaminosa agresión israelí" en torno a las 08.30 de esta mañana.

Dos horas después, el Ministerio del Interior de Bahréin ha dado la alarma y llamado a la población a evacuar hacia el "lugar seguro más cercano" por nuevos ataques iraníes.

Estas nuevas operaciones iraníes ocurren tras la octava noche consecutiva de ataques estadounidenses contra la República Islámica en el colapso del memorándum de entendimiento que firmaron en junio entre ambos países con la intención de poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

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