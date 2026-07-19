Irán advierte a EEUU de una respuesta "contundente y devastadora" ante cualquier nueva agresión

El comandante del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, el general Ali Abdullahian, ha advertido este domingo a Estados Unidos de que las Fuerzas Armadas iraníes responderán de forma "contundente y devastadora" ante cualquier nueva acción que considere una agresión contra el país, en plena escalada militar entre Washington y Teherán y pese al memorando suscrito por ambas partes el pasado 18 de junio con el objetivo de poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero.

En un mensaje difundido por los medios oficiales iraníes, el general ha reafirmado el compromiso del estamento militar con el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y ha asegurado que las fuerzas iraníes seguirán sus directrices para preservar "los ideales de la revolución", así como la unidad nacional y la seguridad del país.

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Abdullahian ha sostenido que las Fuerzas Armadas emplearán "todo nuestro potencial y capacidad" para fortalecer la cooperación entre los distintos cuerpos militares, la población y las instituciones del Estado con el objetivo de "garantizar los intereses de la nación iraní, defender los derechos del pueblo y la seguridad nacional".

Asimismo, ha lanzado una advertencia directa a Washington, al que ha calificado de "criminal, traidor y astuto". "Cualquier intento de codicia, intimidación, totalitarismo y barbarie será respondido con contundencia y devastación por los valientes y poderosos combatientes creyentes de las fuerzas armadas", ha afirmado, antes de asegurar que Teherán impondrá a su adversario "costos aún más altos que las dos y tres guerras impuestas".

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El responsable militar ha defendido además que las capacidades defensivas de Irán constituyen "un sólido respaldo para la paz y la seguridad" y, al mismo tiempo, permiten al Gobierno desarrollar sus políticas en favor de la población.

Por otra parte, Abdullahian ha acusado a Estados Unidos de intentar fomentar divisiones internas tras sufrir, según ha dicho, "una serie de derrotas en la guerra militar". En este sentido, ha afirmado que el "campamento enemigo" busca enfrentar a la población con las autoridades iraníes y ha reclamado mantener la cohesión nacional para frustrar lo que ha descrito como una "una siniestra conspiración".

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Finalmente, el comandante del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya ha asegurado que las Fuerzas Armadas iraníes protegerán "con todo nuestro potencial y capacidad" la unidad del país bajo el liderazgo de Jamenei y ha reiterado su compromiso con la defensa de la República Islámica.