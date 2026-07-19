Drones ucranianos atacan tres petroleros y otros dos barcos rusos en el Mar Negro

Leópolis (Ucrania), 19 jul (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han atacado tres petroleros y otros dos buques rusos en el Mar Negro, utilizando drones aéreos y marítimos, mientras ambos países continúan intentando interrumpir las principales rutas de exportación del otro.

“El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) llevó a cabo ataques exitosos contra el petrolero ruso de la ‘flota en la sombra’ ‘Avero’ en el Mar Negro, así como contra tres depósitos de petróleo en el territorio de Stavropol de la Federación Rusa”, informó el SBU este domingo.

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Según el SBU, el buque “Avero” transportaba petróleo crudo ruso a China e India y había sido sancionado por Ucrania. El SBU informó que el petrolero fue atacado por un dron marítimo “Mamai” y publicó un video del ataque.

El “Avero” se convirtió en el cuarto gran buque tanque de la clase “Suezmax”, capaz de transportar volúmenes especialmente grandes de petróleo, alcanzado por la SBU en los últimos diez días.

Otros dos buques cisterna, así como un buque de carga seca y una grúa flotante, fueron alcanzados anoche en el Mar Negro por drones aéreos lanzados por las Fuerzas de Vehículos No Tripulados de Ucrania, según informó también su comandante, Robert “Madiar” Brovi.

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Según él, 176 buques rusos en los mares Negro y de Azov han sido atacados con drones desde principios de mes. Los ataques han paralizado el 75% de la capacidad del ferry de Kerch, que conecta la Crimea ocupada con Rusia, afirmó Brovdi.

Según Brovdi, para proteger a los barcos restantes de los drones ucranianos, Rusia está desviando hasta 200 equipos de drones de su unidad "Rubikon" del frente de batalla.

Los ataques contra los petroleros rusos, así como contra otras infraestructuras petroleras en Rusia, constituyen "una respuesta justa y precisa" a los ataques rusos, declaró el domingo el presidente ucraniano, Volodymir Zelenski.

Ucrania afirma que este tipo de operaciones complican la exportación de petróleo ruso, privan al Kremlin de los ingresos que se utilizan para financiar la guerra contra Ucrania y reducen la capacidad de Rusia para abastecer de combustible a sus tropas.

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En respuesta a los ataques ucranianos, Rusia ha intensificado recientemente sus ataques contra la infraestructura portuaria ucraniana en la región de Odesa, que se han prolongado durante los últimos años, y ha atacado varios buques civiles con bandera extranjera en la zona.

Estos ataques han generado preocupación sobre el futuro de las exportaciones de cereales de Ucrania, que sigue figurando entre los diez principales exportadores mundiales de trigo, aceite de girasol, cebada y maíz.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, misiles rusos atacaron Pivdenne, donde se encuentra uno de los tres puertos más grandes, el domingo por la tarde. EFE