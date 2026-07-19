Detenidas e investigadas 21 personas por 'sextorsión' en la provincia de Ciudad Real

La Guardia Civil ha detenido a siete personas y ha investigado a otras catorce como presuntas autoras de un delito de extorsión. Los detenidos forman parte de un grupo criminal que establecía contacto con sus víctimas a través de páginas web de contactos, obtenía datos personales y amenazaba con difundirlos si no recibían un pago, y les amenazaban con enviar sicarios a sus domicilios.

La operación 'Exman' se inició cuando la Guardia Civil recogió varias denuncias en distintas localidades de la provincia de Ciudad Real que respondían a un mismo patrón delictivo. Las víctimas habían sido contactadas a través de anuncios falsos de servicios sexuales publicados en páginas web de contactos.

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Una vez establecida la comunicación mediante mensajería instantánea, el grupo criminal obtenía datos personales de las víctimas nombre, teléfono y lugar de residencia para, posteriormente, extorsionarlas, amenazando con difundir esta información o con enviarles sicarios. De esta forma, consiguieron recaudar más de 126.000 euros en la provincia de Ciudad Real.

El grupo estaba estructurado en diferentes roles especializados. Un primer núcleo, dedicado a la ingeniería social, se encargaba de publicar anuncios falsos de mujeres ofreciendo servicios sexuales en diversas plataformas de internet. Se ganaban la confianza de las víctimas y recopilaban los datos de contacto, la localización y otros datos personales.

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Una vez obtenida esa información, las víctimas recibían llamadas telefónicas en las que se les exigía dinero bajo amenaza de enviar sicarios a su domicilio y causar daños tanto a ellas como a sus familiares. La intimidación y la amenaza de hacer pública su actividad en páginas de contactos eran determinantes para que los afectados accedieran a pagar. El dinero era retirado en efectivo mediante cajeros automáticos de diversas localidades de las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona, Almería, Madrid, A Coruña y Ciudad Real.

Para ello, el grupo contaba con "mulas económicas", cuya función dentro de la organización criminal era la extracción y blanqueo del dinero. Alguno de los autores cuenta con numerosos antecedentes policiales y judiciales motivados por el mismo modus operandi realizados anteriormente.

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