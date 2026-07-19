Partido de Petro cierra filas para hacer "firme" oposición al Gobierno de De la Espriella

Bogotá, 19 jul (EFE).- El partido oficialista Pacto Histórico, del presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este domingo que ejercerá una "firme" oposición al Gobierno del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, y que las decisiones estratégicas de su bancada en el Congreso, que se instalará este lunes, serán adoptadas de forma conjunta.

"Desde el Congreso de la República ejerceremos una oposición democrática, firme, responsable y alternativa, con iniciativa para realizar un riguroso control al Gobierno, presentar propuestas y contribuir a la construcción de las mayorías que Colombia necesita para hacer realidad un proyecto democrático de transformaciones", señaló el partido en un comunicado.

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El Pacto Histórico tendrá la bancada más numerosa en el Congreso, con 26 curules en el Senado y 42 escaños en la Cámara de Representantes, seguida por el partido uribista Centro Democrático, con 30 en total, y el Partido Liberal, con 26.

El partido afirmó que defenderá "el legado progresista" del presidente Petro, así como las reformas impulsadas durante su mandato, y respaldará los derechos a la participación, la organización, la movilización y la protesta social como expresiones legítimas de la democracia.

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Durante un acto público el sábado en Tunja, capital del departamento de Boyacá (centro), el excandidato presidencial Iván Cepeda propuso que Petro asuma la presidencia del partido una vez concluya su mandato presidencial el próximo 7 de agosto, al considerar que seguirá siendo "el máximo líder del progresismo en Colombia".

En el comunicado, el Pacto Histórico también pidió que las nuevas mesas directivas del Senado y de la Cámara, cuya elección se hará mañana tras la instalación del Congreso, garanticen plenamente los derechos de la oposición, el pluralismo y la libre deliberación pública, y rechazó cualquier forma de persecución o exclusión por razones políticas.

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Para la presidencia del Senado figuran como principales candidatos Alfredo Deluque, del Partido de la U y cercano al presidente electo, y Honorio Henríquez, del Centro Democrático, mientras que para la Cámara de Representantes el aspirante con más opciones es el congresista uribista Daniel Briceño, pues fue el más votado en las legislativas del pasado 8 de marzo. EFE