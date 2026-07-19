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Activado el nivel 1 en incendio forestal declarado en Quintana de la Serena (Badajoz)

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El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha informado de un incendio declarado en Quintana de la Serena (Badajoz), en el que ya se ha activado el nivel 1 por posible afección a edificaciones cercanas.

En las labores de extinción trabajar ya medios del Infoex y de la Diputación de Cáceres, así como efectivos de la Guardia Civil de Cáceres.

En concreto, se han desplegado dos unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada, un agente del medio natural y un helicóptero.

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