La ONU se ve obligada a racionar la comida en El Obeid y la restricción de agua alcanza ya al 70% de la ciudad

La catastrófica crisis humanitaria que atraviesa la ciudad sudanesa de El Obeid, la capital del estado de Kordofán del Norte y último epicentro de la guerra que lleva devastando al país africano desde 2023, ha llegado a tal punto que los equipos de ayuda de Naciones Unidas están racionando los alimentos y la falta de acceso constante al agua potable afecta ya al 70 por ciento de la localidad.

La Comisión de Ayuda Humanitaria del estado cree que la ciudad ha quintuplicado la población en los últimos meses hasta los 3,4 millones de habitantes, la mayoría de ellos desplazados de la vecina región de Darfur y de los combates en Kordofán del Sur y del Oeste. El campamento de acogida de la localidad está completamente desbordado por 7.200 familias.

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En este contexto, el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU en Sudán, Abdalá Alwardat, ha informado de que sus equipos están racionando alimentos a familias que a su vez reparten lo recibido entre allegados a cambio de dinero porque "saben que no hay otra forma de ingresos".

A ello hay que añadir que los ataques de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), las fuerzas paramilitares coprotagonistas del conflicto abierto contra el Ejército sudanés en abril de hace tres años, llevan días atacando la principal infraestructura hídrica de El Obeid la han dejado fuera de servicio, lo que ha provocado un déficit de agua del 70%, según ha informado la Comisión de Seguimiento de Seguridad Humana de Kordofán del Norte en un comunicado recogido por el 'Sudan Tribune'.

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En respuesta, la comisión puso en marcha una iniciativa de emergencia denominada 'Suqia' (Riego) con la ayuda de organizaciones humanitarias. La iniciativa incluye el despliegue de camiones cisterna móviles en los barrios, la perforación de pozos y la instalación de pequeñas plantas desalinizadoras en algunos de ellos.